晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

雙位數成長優於預期！ 8月外銷訂單600.2億美元創同期新高連7紅

2025/09/23 18:48

經濟部今公布8月外銷訂單統計。（統計處提供）經濟部今公布8月外銷訂單統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布8月外銷訂單表現，接單金額600.2億美元，創歷年同期新高，雖月減0.7%，但年增19.5%，成長幅度達兩位數，也是連續7個月正成長，優於上月原先預期。

8月接單表現優於上月預期，統計處長黃偉傑說明，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求延續，但部分傳統貨品因需求仍疲軟，且持續受到海外同業產能過剩影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，消費性電子新品備貨動能增溫，以及光學檢測及量測設備接單續增，推升8月電子產品外銷訂單年增39.5%、資訊通信產品年增20.6%、光學器材年增9.8%。

傳統貨品部分，市場需求續疲加上海外同業競爭，抑低接單動能，基本金屬外銷訂單年減9.3%、化學品年減9.5%、塑橡膠製品年減15.3%，但機械產品因自動化設備需求持續成長，年增3%。

8月外銷訂單海外生產比43.3%，年減3.6個百分點，主因電子及資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致。

今年訂單能否創新高？黃偉傑說明，假設未來每個月接單金額都超過550億美元，全年接單金額就能創新高，甚至兩位數成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財