雙位數成長優於預期！ 8月外銷訂單600.2億美元創同期新高連7紅

經濟部今公布8月外銷訂單統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布8月外銷訂單表現，接單金額600.2億美元，創歷年同期新高，雖月減0.7%，但年增19.5%，成長幅度達兩位數，也是連續7個月正成長，優於上月原先預期。

8月接單表現優於上月預期，統計處長黃偉傑說明，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求延續，但部分傳統貨品因需求仍疲軟，且持續受到海外同業產能過剩影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，消費性電子新品備貨動能增溫，以及光學檢測及量測設備接單續增，推升8月電子產品外銷訂單年增39.5%、資訊通信產品年增20.6%、光學器材年增9.8%。

傳統貨品部分，市場需求續疲加上海外同業競爭，抑低接單動能，基本金屬外銷訂單年減9.3%、化學品年減9.5%、塑橡膠製品年減15.3%，但機械產品因自動化設備需求持續成長，年增3%。

8月外銷訂單海外生產比43.3%，年減3.6個百分點，主因電子及資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致。

今年訂單能否創新高？黃偉傑說明，假設未來每個月接單金額都超過550億美元，全年接單金額就能創新高，甚至兩位數成長。

