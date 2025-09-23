安成生技產後憂鬱症新藥 臨床二期試驗 第4季解盲

安成生技董事長吳怡君。（安成提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃安成生技（6610）近日宣布，旗下創新口服藥物NORA520以最短治療期與使用便利性切入產後憂鬱症治療領域，臨床試驗顯示僅需口服三天即完成治療，為罹患產後憂鬱症的媽媽帶來全新治療契機。該藥物目前已完成美國2期臨床試驗的收案作業，預計於今年第四季解盲，為全球產後憂鬱治療市場注入新希望。

安成生技董事長吳怡君指出，安成生技合併杜康藥業後，三大新藥產品同步推進，除NORA520的產後憂鬱症、重度憂鬱症外，還有兩大藥物支柱，一個是AC-203的單純型表皮分解性水皰症（EBS），另一個則是AC-1101的環狀肉芽腫、異位性皮膚炎，預計明年將進入授權金高峰期，為公司營運注入動能。

請繼續往下閱讀...

由於NORA520具備獨特的優勢，可望在未來成為產後憂鬱症的治療新選擇，吳怡君表示，已有多家國際藥廠表達高度興趣，預期將為安成生技帶來授權收入。

安成生技總經理蔡承恩表示，除了憂鬱症新藥外，安成生技另外兩大藥物正全力推動中，AC-203目前正積極推進全球多國多中心第2/3期臨床試驗，預計明年可進行期中分析並展開授權洽談。而用於治療環狀肉芽腫的新藥AC-1101，公司也正向美國FDA申請孤兒藥資格認定，為未來的臨床與商業發展奠定基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法