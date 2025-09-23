晴時多雲

出國注意了！泰國旅遊成本超過日本 外媒曝關鍵原因

2025/09/23 18:15

泰銖升值與日本、中國和越南等競爭對手的旅遊市場走勢背道而馳，促使泰國旅遊局評估其匯率影響。（歐新社）泰銖升值與日本、中國和越南等競爭對手的旅遊市場走勢背道而馳，促使泰國旅遊局評估其匯率影響。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自今年年初以來，泰銖兌美元匯率已升值7.24%，泰銖走強導致泰國旅遊業收入減少，旅遊成本費用甚至超過日本。

泰國國家旅遊局局長塔帕尼·吉亞普海布爾表示，從2025年1月的34.23兌1美元升值至9月的31.75兌1美元。泰銖升值不可避免地影響旅遊決策，尤其是外國遊客的旅遊決策，因為這提高了前往泰國旅遊的整體成本。

相較之下，同期人民幣匯率小幅升值2.35%，從1美元兌7.1028元升至1美元兌7.2963元。日圓匯率升值5.51%，從1美元兌157.72日圓上升至1美元兌147.95日圓。越南盾匯率升值3.38%，從1美元兌25510盾升至1美元兌26374盾。

泰銖升值與日本、中國和越南等競爭對手的旅遊市場走勢背道而馳，促使泰國旅遊局評估其匯率影響。外國遊客將泰銖兌換成泰銖時，實際到帳金額減少，導致飯店房間、餐飲和門票價格顯得更昂貴。

泰國旅遊局估計，由於遊客減少支出或選擇該地區更便宜的目的地，泰國預計旅遊收入可能會損失15%至17%。

與競爭對手相比，泰國的旅遊成本更高，這種看法也促使一些泰國遊客選擇出國旅遊，其中中國、日本和越南是首選目的地。

目前，泰銖兌美元匯率位居第二強勢貨幣，僅次於瑞士法郎（已上漲12.32%）。歐元也走強，兌美元匯率上漲5.18%。

