外媒看好「2檔超值AI股」值得買進 台積電上榜原因曝

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》指出，人工智慧（AI）在推動股市創下新高的過程中扮演了重要角色，而市場普遍認為，AI的影響力仍處於初期階段，將持續帶動頂尖企業的銷售與獲利大幅成長。如果你正在尋找AI投資標的，《The Motley Fool》2位分析師點名了兩檔目前最具「超值」潛力的AI股票。

1.分析師Jennifer Saibil點名「台積電」

他指出，台積電是市場上最重要的AI股票之一，且成長速度驚人。然而，它的股價卻相對便宜，看起來是一個難得的投資機會。它不像某些AI股那樣「炙手可熱」，因為它不是直接打造那些正在改變世界的技術，而是AI產業鏈中不可或缺的一環，並且擁有其他類型AI股票所沒有的優勢。

最重要的一點是，台積電與眾多AI晶片設計公司合作，因此風險分散，不必把所有雞蛋放在同一個籃子裡。作為晶圓代工廠，它負責生產由輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等公司設計的晶片。這些晶片需求極高，而客戶必須依賴台積電來持續供應。一旦輝達公布訂單利多消息，對台積電而言同樣是好消息。

此外，台積電的業務也相當多元。早在生成式AI出現之前，智慧手機、汽車、遊戲等領域就已是其重要營收來源。但如今AI無疑在推動其成長，並將在未來創造更大機會。最後，台積電的獲利能力極為強勁。第二季營收年增44%，毛利率從去年的53.2% 提升至58.6%；營業利益率從42.9%提升至 49.6%；淨利率則從36.8% 擴大至42.7%。

再談到「超值」的部分，台積電股票目前的預估本益比僅23倍，股價對自由現金流比為44倍。對於一家快速成長、未來機會龐大的公司來說，這樣的估值相當有吸引力，投資人現在仍能買進並受惠。

2.分析師Jennifer Saibil點名「Unity Software」

輝達在AI圖形處理器（GPU）市場的主導地位，讓人容易忘記該公司其實最初是從開發遊戲用的處理器起家。如今，輝達雖仍靠遊戲GPU帶來數十億美元營收，但業務重心早已轉移至雲端資料中心用的處理器。輝達看似將持續主宰AI GPU市場，但投資人也不妨關注這一家與遊戲相關的AI公司。

Unity Software是遊戲引擎服務的領導供應商，提供一套開發框架，讓不同規模的創作者都能輕鬆打造互動式娛樂內容。除了遊戲與內容創作工具外，Unity還經營一項數位行銷業務，幫助創作者擴展觸及範圍，並與第三方廣告商合作整合廣告。

過去幾年，Unity曾因失敗的成長策略與不受歡迎的商業化手段陷入困境，股價即便在過去一年反彈了120%，仍距離高點下跌77%。不過，Unity去年迎來新任執行長，並推出一項全新的AI驅動廣告業務，帶動其數位行銷業務復甦。在第二季，該廣告網路的營收比上季成長15%。

這樣的表現顯示，Unity的成長正在重新加速，而且這並非它唯一的AI機會。Unity也可能藉由授權其龐大的遊戲數據，用於AI模型訓練，開創新收入來源。雖然Unity不太可能複製輝達過去五年的驚人漲勢，但憑藉其遊戲相關優勢，仍有望在AI領域取得重大的勝利。

