藝人昆凌代言！台睿生技硒保健品 目標一年創造5億元營收

台睿生技推出硒保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，請來藝人昆凌（左）代言，圖右為台睿董事長林羣。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台睿生技（6580）推出全新自有保健品牌「好硒家」，以獨家「硒立元®」原料配方，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，並邀請擁有透光美肌的藝人昆凌擔任代言人，台睿董事長林羣表示，公司將陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可創造每年5億以上收入。

林羣表示，台睿有深厚的藥物開發經驗，也深耕硒元素的研究與應用，面對疫情後大家對於預防醫學與自我保養的意識與需求提升，是促使台睿打造『好硒家』品牌的原因之一，未來台睿將逐步擴大硒營養補充的產品線。

過去台睿的硒產品主要通路在診所、醫院，已上市的硒注射針劑「西寧特®」，銷售逐年增加，這次「硒2皙煥白膜衣錠」為台睿生技首次進軍B2C銷售市場的重要里程碑，包括實體通路大樹、寶雅等，另外也會陸續上架電商平台。

林羣指出，台睿除持續公司幾項抗癌藥物的研究發展外，透過公司原本既有之硒元素研究成果，開發出短期可以立即獲利的產品，創造現金流，「硒2皙」只是「好硒家」品牌的首發產品，公司將陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可創造每年5億以上的收入，再配合公司新藥的技轉方案推動，將能展現公司多年投入研發的成果收穫，也有助於公司明年的上市規劃。

