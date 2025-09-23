智邦跨足無人機產業 通過經部補助計畫

智邦跨足無人機產業。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦跨足無人機產業，已通過經濟部科專補助。據了解，智邦投入無人機產業已有一段時日，主要是以發展勘災、救災等應用，並曾到土耳其考察無人機市場，因此不會與合作夥伴參與國防部軍備局4.87萬架的無人機標案。

據了解，智邦的產品使用瑞昱Realtek的RTL8730 SOC，預期10月小量出貨。

智邦以高效能飛控板參與經濟部「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」。智邦將投入開發高效能無人載具控制器，與國內晶片供應鏈合作，提升抗干擾與多場域適配性，強化國產飛控方案的國際競爭力，此計畫預期一年。

為提升台灣在全球無人機產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部通過總計約 3.26 億元新台幣的「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」。此次共有 7 個申請案脫穎而出，包含智邦科技、海華科技、中光電智能機器人、英濟、威力工業網絡、台灣希望創新及易發精機。此項計畫聚焦發展 AI 影像晶片與低成本飛控板，以加速無人機領域關鍵技術的自主化，助力台灣邁向智慧空域的新時代。

