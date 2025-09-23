晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

智邦跨足無人機產業 通過經部補助計畫

2025/09/23 18:10

智邦跨足無人機產業。（記者王憶紅攝）智邦跨足無人機產業。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦跨足無人機產業，已通過經濟部科專補助。據了解，智邦投入無人機產業已有一段時日，主要是以發展勘災、救災等應用，並曾到土耳其考察無人機市場，因此不會與合作夥伴參與國防部軍備局4.87萬架的無人機標案。

據了解，智邦的產品使用瑞昱Realtek的RTL8730 SOC，預期10月小量出貨。

智邦以高效能飛控板參與經濟部「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」。智邦將投入開發高效能無人載具控制器，與國內晶片供應鏈合作，提升抗干擾與多場域適配性，強化國產飛控方案的國際競爭力，此計畫預期一年。

為提升台灣在全球無人機產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部通過總計約 3.26 億元新台幣的「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」。此次共有 7 個申請案脫穎而出，包含智邦科技、海華科技、中光電智能機器人、英濟、威力工業網絡、台灣希望創新及易發精機。此項計畫聚焦發展 AI 影像晶片與低成本飛控板，以加速無人機領域關鍵技術的自主化，助力台灣邁向智慧空域的新時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財