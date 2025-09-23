英國衛星應用加速中心與TASA簽署備忘錄 將強化太空產業合作

SAC與TASA在英國在台辦事處代表包瓊郁（右一）與國科會主委吳誠文（左一）見證下簽署合作備忘錄。（英國在台辦事處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國在台辦事處及英國衛星應用加速中心（SAC）與國家太空中心（TASA）今（23）日攜手主辦「台英太空產業圓桌論壇」（UK–Taiwan Space Roundtable）。英國在台辦事處指出，SAC與TASA在英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與國科會主委吳誠文見證下簽署合作備忘錄（MoU），將在產業量能鏈結、環境監測與永續應用、產業生態系建構、人才與技術培育、太空組裝與製造（ISAM）等面向展開合作。

英國在台辦事處指出，「台英太空產業圓桌論壇」由英國在台辦事處與TASA共同主辦，台灣太空產業發展協會與台灣低軌衛星產業聯誼會協辦，由英國商業貿易部（DBT）率領太空產業貿易訪團出席，訪團成員包括英國太空總署、英國衛星應用加速中心、英國最大航太產業協會ADS Group，及10間英國太空企業代表，台灣方面則有兼任TASA董事長的國科會主委吳誠文、TASA主任吳宗信參與，關注太空發展的立委蘇巧慧、吳沛憶、張雅琳及陳冠廷等也到現場見證。

請繼續往下閱讀...

包瓊郁指出，太空產業是英國的重要國家基礎建設，有高達18%的國內生產總值依賴衛星相關服務；她強調，建立本土太空產業能量至關重要，相信憑藉英國的產業經驗與台灣產業的快速發展，台英合作關係將成為耀眼的「超新星」（supernova）。

國科會主委吳誠文表示，台英在太空領域的交流日益密切，多個英國太空公司也與TASA長期合作，領域涵蓋衛星酬載共乘、元件製造、訊號處理、精密製造與推進技術等，如今雙方齊聚討論如何進一步在衛星應用、技術研發及產業生態上攜手合作，不僅是台英雙邊的契機，更是面向國際市場的重要里程碑。

英國在台辦事處指出，本次圓桌論壇聚焦台英低軌衛星規模化的夥伴關係，就低軌衛星的永續應用及產業合作藍圖深入交流，並吸引數十家台灣企業出席商務媒合交流會，為雙邊企業建立初步認識並交流想法，進一步討論未來合作的可能性，為台英太空產業牽線。

英國在台辦事處指出，英國衛星應用加速中心自2023年起與TASA展開交流，從拜訪、簽署保密協議到建置「台灣太空產業地圖」（Taiwan Space Capability Catalogue），雙方逐步累積互信基礎，此次簽署的5年期合作備忘錄，將深化台英在太空應用、產業鏈結與技術培育等面向的交流，為台灣跨足國際太空供應鏈奠定關鍵基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法