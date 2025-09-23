擴大租金補貼上路4年 遭溢領逾5.8億元

租金補貼政策上路以來核定總件數高達185.9萬件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「300億中央擴大租金補貼」上路4個年度以來，遭溢領件數高達2.4萬件、被溢領金額竟超過5.8億元。

內政部國土管理署指出，該補貼政策上路以來核定總件數高達185.9萬件，其中有2.4萬件出現溢領，占整體核定件數比率約1.3%，大概是每77件才會出現1件溢領情形。

對於立法院預算中心報告，該補貼政策上路4個年度以來遭到溢領金額超過5.8億元，卻有過半數尚未完成追討，對此，國土署回應，租金補貼溢領原因，包括申請人資格變動，像是已買房取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼，或者是申請人死亡等情形發生，因此，主動調取資料確認比對，且均已通知溢領申請人必須繳回全數溢領金額，更持續進行追回作業。

此外，為防止溢領情形發生，國土署表示，目前強化勾稽查核機制，甚至透過跨部會資料比對等措施，再進一步運用大數據分析，並透過與各地方政府合作，進行租金補貼審查機制以及溢領追繳作業。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，2024年第四季以及2025年第一季，全台租金補貼戶數，單季均超過50萬戶。

