台南首度進軍澳洲食品展 接單破億元

台南今年首度組團參加「澳洲國際食品展」，今日成果發表會。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年9月8日至11日首度組團赴澳洲雪梨，參加南半球最大食品盛會「澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）」，由市長黃偉哲率隊行銷，在布里斯本、黃金海岸及雪梨展現台南農特產魅力，廠商接單突破1億元，展現強大國際競爭力。

今（23）日成果發表會，黃偉哲表示，台南近年深耕東京、新加坡市場，累積逾6億元訂單，此次首次進軍澳洲就創下佳績，顯示「台南味」深獲青睞。他指出，今年柚子、芒果雖受氣候影響減產，但出口通路已打通，未來收成時無需擔心市場。

台南首次參加「澳洲國際食品展」，一舉創下突破1億元佳績。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲表示，展售會產品幾乎一掃而空，僑界與商業發展研究院協助廠商熟悉當地食安法規，是台南產品能順利打入市場的重要關鍵。台南已被英國 Time Out 評選為亞洲十大街頭美食城市之一，飲食文化正在躍升國際舞台。海內外台商攜手推廣台南優質農特產，讓更多人看見、嘗到「台南好物」，持續創造雙贏合作契機。

值得一提的是，「世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨理監事會」首度在台南舉行，歐洲、非洲及大洋洲台商領袖亦齊聚今天成果發表會，「金光閃閃」見證台南農特產品行銷最強後盾。

商業發展研究院副院長張皇珍指出，此次農產推廣活動吸引高度關注，並在僑界大力協助下，成功打開超市與餐廳通路。她強調，由於市長黃偉哲親自帶隊，能將第一手觀察與業者意見直接帶回作為政策參考。張皇珍也提到，僑界對台南經典美食「滷肉飯」充滿好奇，未來可列為海外行銷的重點項目。

農業局長李芳林表示，此次台南館設置6大展位，展出多元農漁特產與加工品，包括黃金蕎麥茶與健康零食、虱目魚即食料理、鮮果加工飲品及養生茶飲，吸引當地超市、通路商及餐飲業者高度關注。

台南首次參加「澳洲國際食品展」，獲得僑界領袖大力支持。（記者洪瑞琴攝）

