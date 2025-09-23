晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台南首度進軍澳洲食品展 接單破億元

2025/09/23 18:34

台南今年首度組團參加「澳洲國際食品展」，今日成果發表會。（記者洪瑞琴攝）台南今年首度組團參加「澳洲國際食品展」，今日成果發表會。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年9月8日至11日首度組團赴澳洲雪梨，參加南半球最大食品盛會「澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）」，由市長黃偉哲率隊行銷，在布里斯本、黃金海岸及雪梨展現台南農特產魅力，廠商接單突破1億元，展現強大國際競爭力。

今（23）日成果發表會，黃偉哲表示，台南近年深耕東京、新加坡市場，累積逾6億元訂單，此次首次進軍澳洲就創下佳績，顯示「台南味」深獲青睞。他指出，今年柚子、芒果雖受氣候影響減產，但出口通路已打通，未來收成時無需擔心市場。

台南首次參加「澳洲國際食品展」，一舉創下突破1億元佳績。（記者洪瑞琴攝）台南首次參加「澳洲國際食品展」，一舉創下突破1億元佳績。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲表示，展售會產品幾乎一掃而空，僑界與商業發展研究院協助廠商熟悉當地食安法規，是台南產品能順利打入市場的重要關鍵。台南已被英國 Time Out 評選為亞洲十大街頭美食城市之一，飲食文化正在躍升國際舞台。海內外台商攜手推廣台南優質農特產，讓更多人看見、嘗到「台南好物」，持續創造雙贏合作契機。

值得一提的是，「世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨理監事會」首度在台南舉行，歐洲、非洲及大洋洲台商領袖亦齊聚今天成果發表會，「金光閃閃」見證台南農特產品行銷最強後盾。

商業發展研究院副院長張皇珍指出，此次農產推廣活動吸引高度關注，並在僑界大力協助下，成功打開超市與餐廳通路。她強調，由於市長黃偉哲親自帶隊，能將第一手觀察與業者意見直接帶回作為政策參考。張皇珍也提到，僑界對台南經典美食「滷肉飯」充滿好奇，未來可列為海外行銷的重點項目。

農業局長李芳林表示，此次台南館設置6大展位，展出多元農漁特產與加工品，包括黃金蕎麥茶與健康零食、虱目魚即食料理、鮮果加工飲品及養生茶飲，吸引當地超市、通路商及餐飲業者高度關注。

台南首次參加「澳洲國際食品展」，獲得僑界領袖大力支持。（記者洪瑞琴攝）台南首次參加「澳洲國際食品展」，獲得僑界領袖大力支持。（記者洪瑞琴攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財