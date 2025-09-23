晴時多雲

小白貓點燃泰山第3代詹岳霖創業靈感 進軍貓食市場

2025/09/23 17:59

3年前，遠離家族經營權風暴的泰山（1218）食品創辦家族大房第3代長孫，也是曾任泰山董事長的詹岳霖，脫離家族羽翼，轉身自行創業，預計年底正式進軍貓食市場。（愛貓一生提供）3年前，遠離家族經營權風暴的泰山（1218）食品創辦家族大房第3代長孫，也是曾任泰山董事長的詹岳霖，脫離家族羽翼，轉身自行創業，預計年底正式進軍貓食市場。（愛貓一生提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕遠離家族經營權風暴的泰山（1218）食品創辦家族大房第3代長孫，也是曾任泰山董事長的詹岳霖，脫離家族羽翼，轉身自行創業，從一張白紙，自行揮灑，預計年底正式進軍貓食市場。

2018年卸下泰山食品董事長光環，離開自己曾經打拼過25年的泰山食品，詹岳霖將人生的大轉折轉化為創業能量，過去3年默默的找尋事業第2春，好友一句「為什麼不做貓咪罐頭？」點燃了「愛貓一生」品牌誕生的靈感。

「愛貓一生」共同創辦人詹岳霖說，一段凌晨4點醒來的靈感與無法忘懷的回憶，成就了這個為貓而生的品牌。

他說，他年輕的時候曾短暫養過一隻白貓，那時剛從美國大學畢業，正經歷一段感情的結束，心情非常低落，就在那個時期，有1天，1隻小白貓突然跑來蹭著他的小腿，「那是我第一次真正接觸到貓咪，牠的出現，幾乎立刻填補了我失戀的空虛」。

後來詹岳霖要離開美國去日本繼續深造，也一併把小白貓「咪咪」帶到了日本，到了宿舍才被告知不能飼養寵物，那時父親詹仁道還曾經試圖把咪咪帶回台灣，但因為台灣的檢疫制度非常嚴格，最後只能忍痛在日本幫咪咪找個新家。

詹岳霖說，「愛貓，真的就是一輩子的事」，從那個時候開始，咪咪就一直住在我心裡，也直到3年開啟這個全新的寵物事業，才又實現了「再次開始養貓」的夢想，成立愛貓一生公司。

他指出，「愛貓一生」的使命要提供貓咪一生健康的飲食與照顧、建立一個充滿愛與分享的愛貓社群平台，打造一個真正為「貓」與「愛貓人」存在的品牌。

「愛貓一生」在屏東農業科技園區愛貓工廠也偷偷放了小巧思，不只廠房主色調是白色的，廠房造型也設計成9公尺高的貓咪造型，展現了「愛貓一生」品牌對貓咪的熱愛，與永續經營的決心。

相關新聞請見：屏東「貓造型」廠房爆紅 幕後金主大有來頭

