運輸族群添新兵 昱臺國際10月下旬掛牌上櫃

圖左為昱臺董事長劉枋，右為總經理林興芳。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕以中南半島為主力市場的國際物流公司昱臺國際（7716）預計 10月下旬掛牌上櫃，昱臺董事長劉枋指出，即使美國實施對等關稅，但根據紡織相關品牌廠預估第四季到明年的出貨量正常，再加上明年有世足賽，帶動相關產品出貨，雖然預期第四季運價與第三季持平或微微下滑，因此今年營運仍較去年成長，明年正向看待。

昱臺總經理林興芳說，近年來全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，大量製造業逐步從中國移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區，此趨勢帶動區域進出口需求持續上升，也推升中南半島對整合物流服務的依賴度，今年受到美國關稅政策及國際貿易環境不確定性影響，導致部分出貨時程提前或調整，7月、8月營收年減，但整體來看，累計營收仍維持正成長。

請繼續往下閱讀...

昱臺2025年上半年營收中，海運承攬業務占比93.43%，其餘6.57%則來自空運及內陸運輸；昱臺長期服務於紡織、化學品、建材等產業，並在電子資通業及跨國供應鏈的客戶群中持續拓展，目前前二十大客戶佔總營收約為30%，而這二十大客戶產業別比重分別為紡織業51%、代理17%、化學13%、電子資通業8%及其他11%。

昱臺2025年上半年合併營收10.51億元，年增11.48%，稅後淨利 2769萬元，年增 6.2%，每股盈餘（EPS） 1.37元，優於2024年同期的1.29元。其中，第二季EPS為 0.33元，較2024年同期0.67元下降，主要係因新台幣強勢升值，影響美元計價營收折算與匯兌損益。昱臺累計1至8月營收為 13.82億元，年成長 2.44%。

昱臺1994年成立，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸及倉儲管理等全方位物流服務。目前營運據點涵蓋台灣、中國、香港、越南、柬埔寨，泰國及緬甸等地，在中南半島地區深耕已逾二十年，累積深厚在地經驗與完整物流網絡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法