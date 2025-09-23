晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

運輸族群添新兵 昱臺國際10月下旬掛牌上櫃

2025/09/23 17:36

圖左為昱臺董事長劉枋，右為總經理林興芳。（記者王憶紅攝）圖左為昱臺董事長劉枋，右為總經理林興芳。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕以中南半島為主力市場的國際物流公司昱臺國際（7716）預計 10月下旬掛牌上櫃，昱臺董事長劉枋指出，即使美國實施對等關稅，但根據紡織相關品牌廠預估第四季到明年的出貨量正常，再加上明年有世足賽，帶動相關產品出貨，雖然預期第四季運價與第三季持平或微微下滑，因此今年營運仍較去年成長，明年正向看待。

昱臺總經理林興芳說，近年來全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，大量製造業逐步從中國移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區，此趨勢帶動區域進出口需求持續上升，也推升中南半島對整合物流服務的依賴度，今年受到美國關稅政策及國際貿易環境不確定性影響，導致部分出貨時程提前或調整，7月、8月營收年減，但整體來看，累計營收仍維持正成長。

昱臺2025年上半年營收中，海運承攬業務占比93.43%，其餘6.57%則來自空運及內陸運輸；昱臺長期服務於紡織、化學品、建材等產業，並在電子資通業及跨國供應鏈的客戶群中持續拓展，目前前二十大客戶佔總營收約為30%，而這二十大客戶產業別比重分別為紡織業51%、代理17%、化學13%、電子資通業8%及其他11%。

昱臺2025年上半年合併營收10.51億元，年增11.48%，稅後淨利 2769萬元，年增 6.2%，每股盈餘（EPS） 1.37元，優於2024年同期的1.29元。其中，第二季EPS為 0.33元，較2024年同期0.67元下降，主要係因新台幣強勢升值，影響美元計價營收折算與匯兌損益。昱臺累計1至8月營收為 13.82億元，年成長 2.44%。

昱臺1994年成立，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸及倉儲管理等全方位物流服務。目前營運據點涵蓋台灣、中國、香港、越南、柬埔寨，泰國及緬甸等地，在中南半島地區深耕已逾二十年，累積深厚在地經驗與完整物流網絡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財