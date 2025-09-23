中國失去運動鞋世界工廠頭銜 拱手讓給「這國」外媒曝變革

中國失去運動鞋世界工廠頭銜。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國是汽車、玩具和電腦的世界工廠，但已不是運動鞋的全球工廠了，中國正將這個頭銜拱手讓給越南的胡志明市。

印媒Economictimes報導，胡志明市這座快節奏城市周圍的工廠大量生產泡沫鞋底、柔軟的鞋墊、棉質鞋帶和網眼織物。這些零件用卡車運到倉庫組裝成鞋子。然後在附近的港口，貨櫃裡塞滿了耐吉、愛迪達、索康尼（Saucony）和布魯克斯（Brooks Sports）的紙箱，沿著河流運往大海。

請繼續往下閱讀...

對商界來說，離開中國很難，因為中國掌握著原料，其工廠實力為企業帶來了高額利潤並讓消費者滿意，但運動鞋行業正在展示如何做到這一點。大品牌仍在中國擁有大型工廠，現在主要生產在中國銷售鞋子，但越南已取代中國成為耐吉、愛迪達、布魯克斯等公司銷往全球的運動鞋第一大來源。

川普關稅引發的成本不確定性正迫使該產業進行反思。耐吉表示，全球關稅將導致今年約10億美元的額外成本。為了減輕影響，該公司正在進一步縮減在中國的生產規模，因為中國目前的關稅高於越南。但一些公司擔心過度依賴任何一個國家，也考慮是否將生產轉移出越南。

在1970年代，為了追求更低的成本和更低的工資，運動鞋產業開始在亞洲各地擴張。當時，隨著運動鞋文化在美國紮根，包括當時仍是新進業者的耐吉在內的品牌紛紛轉向韓國和台灣的工廠，以擴大產能。東亞的工廠可以低成本、快速且大規模地生產鞋子。

1980年代，中國向外國公司開放了經濟，並由此獲得了數十萬名工人。突然之間，中國的成本更低，也更具吸引力。為全球運動鞋品牌代工的韓國和台灣公司迅速將大部分工廠遷至中國。 然而，越南卻悄然地對共產主義控制的經濟進行了顛覆性的變革。到了21世紀初，這個中國南部的鄰國引起了所有人的注意。

2010年代，中國工人要求提高薪資，而中國企業也越來越擅長生產山寨產品，經常侵害外國版權。全球品牌被迫尋求多元化發展。

越南擁有一個歡迎外國投資的政府和最理想的人口結構：不斷增長的年輕人正在尋找工作。到2017年川普首次就任總統時，越南的工廠仍在大量生產跑鞋，儘管各大品牌都在深化在中國的業務，以吸引當地消費市場。

在2018年川普就貿易問題與中國交鋒後，其他各行各業的跨國公司也紛紛效仿，將鞋類產業引入越南。不過，在很大程度上，運動鞋公司仍然依賴中國提供原料和零件，包括橡膠和鞋墊。

2020年，一切都發生了變化，當時中國在新冠疫情爆發前夕關閉了邊境。工廠停工的企業領導人意識到他們對中國的依賴程度。對於鞋業高層來說，開始將資源轉移到越南並非艱難的選擇。

2025年7月宣布的越南與美國之間的初步貿易協議，留下了許多懸而未決的問題，其中最大的問題之一涉及轉運貨物。川普政府希望減緩從中國出發，途經越南等國進入美國的貨物流量。川普表示將對此類進口商品徵收40%的關稅，但尚未說明如何界定哪些商品符合資格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法