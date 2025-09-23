晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華為計畫3年超越輝達 欠缺先進製造設備為最大阻力

2025/09/23 17:25

華為發表三年願景，以削弱輝達在AI領域的主導地位。（彭博）華為發表三年願景，以削弱輝達在AI領域的主導地位。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博23日報導，中國科技巨頭華為上週四罕見公佈旨在削弱輝達AI龍頭地位的3年願景，此舉時機正值美國總統川普與中國國家主席習近平通話的前一天，而其異常高調的宣傳與其通常的低調作風大相逕庭，顯示華為對未來在地供應鏈的信心。

報導指出，華為在2020年因美國管制而無法取得輝達首要代工商台積電的晶片後，甚至沒有發布新聞稿就推出一代又一代的AI產品。近幾年，華為對其最新款手機的行動處理器技術也秘而不宣，致使業界專家必須拆解手機才能了解其內部技術。

華為副董事長兼輪值董事長徐直軍18日在「全聯接大會2025」上大肆宣揚其宏大計畫。他展示以升級版「超節點」（SuperPod）設計的新一代AI晶片。理論上，該技術讓華為使用其自主研發的靈衢（UnifiedBus）互聯協議，連接多達15488顆昇騰系列AI晶片。

這相當以數量壓倒敵軍，同時透過個別晶片之間更快速的資料傳輸，進一步提升運作效能，華為聲稱，該傳輸速度較輝達即將推出的NVLink144技術快62倍。輝達目前的NVLink72技術使輝達得以將72個Blackwell圖形處理器（GPU）與36個Grace中央處理器（CPU）連接一起。

徐直軍說，「除了單顆晶片比它（輝達）的算力小一點，功耗大一點，其他都是優勢；因為AI就是平行計算，所以我們的解決方案就是超節點，超節點做成一台機器，你用5顆，我可以用10顆，那我們用384/8192/15488顆晶片」。

伯恩斯坦高級分析師林慶元（音譯）指出，「華為願意公開闡述其AI路線圖，表明對其未來本土代工供應的韌性深具信心；這些發展顯示華為已獲得可靠的製造能力，來支撐其雄心勃勃的AI計畫，標誌著華為在建構能抵禦全球供應鏈中斷的在地半導體生態系上，達到重大里程碑」。

中國的晶片整體上仍遜於輝達或超微的晶片，這兩家公司使用台積電提供的最先進晶片製程，伯恩斯坦分析師表示，單顆下一代華為昇騰950晶片的效能僅為輝達即將推出的VR200超級晶片6%。

傑富瑞分析師指出，「華為的新晶片仍不穩定，因為去年其計畫推出採用5奈米製程的昇騰910D，但因良率不佳而未能實現」，他們說，缺乏先進晶片製造設備仍是中國在降低依賴輝達晶片上的最大阻礙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財