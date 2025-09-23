晴時多雲

鑫創電子第4季迎高峰 軍工無人機帶動未來成長

2025/09/23 16:47

鑫創電子董事長許育瑞（右2）表示，公司今年開案量創歷史新高，第4季將是全年高峰。（鑫創電子提供）鑫創電子董事長許育瑞（右2）表示，公司今年開案量創歷史新高，第4季將是全年高峰。（鑫創電子提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠鑫創電子（6680）董事長許育瑞表示，公司今年開案量創歷史新高，第四季將是全年高峰，產品布局橫跨車用、自動化與軍工市場，為未來兩至三年成長奠定基礎。雖然今年因關稅與車市低迷造成營運壓力，但隨著產品多元化與軍工業務展開，明年起將進入均衡成長階段。

許育瑞指出，今年新產品數量達15至20款，涵蓋AI邊緣運算、工控、軍用及車載應用，是公司有史以來開案最多的一年。因應供應鏈需求，第二季即提前備料，庫存可支撐至明年第一季，主要鎖定DDR4記憶體，以因應市場缺貨風險；同時也將產品轉向Intel ATOM、Core i系列與AMD平台，藉此分散風險並強化研發資源。

談到公司仍受到美國關稅與HS Code分類爭議衝擊，許育瑞表示，旗下產品被歸類為「車用」之後，客戶需要支付的關稅高達25%，比一般資通訊產品更重，透過常規申訴管道也未獲解決，公司只能透過轉移交貨點，以借道避開壓力，這也是第二季營運表現欠佳的原因，但預計經過調整之後，營收將逐步回到正常水準。

在新業務方面，鑫創電子大力投入軍工市場，推出針對無人機、無人載具、防空識別系統等應用的專用產品，部分定位為輕量化一次性無人機電腦。目前已有歐洲客戶帶領公司切入軍工領域，需求預算大幅增加，相關產品最快明年開始貢獻營收。

展望未來，許育瑞表示，雖然今年營收可能僅持平或小幅衰退，但公司現金流穩健，且已完成從車用延伸至自動化、軍工及醫療的多腳布局，避免遭受單一產業黯淡，讓公司營運過度受到牽制。隨著第四季出貨拉升，明年起營運將有望全面轉強。

