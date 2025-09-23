晴時多雲

高雄國賓飯店危老重建案 自救會要求停止施工敗訴

2025/09/23 16:49

高雄國賓飯店危老重建案，自救會要求停止施工，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）高雄國賓飯店危老重建案，自救會要求停止施工，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄國賓飯店危老重建案，預計年底前開始拆除，鄰居組成的自救會，指控尚未取得建照，並提起行政訴訟，要求停止施工，高雄高等行政法院審理後，今天裁定自救會敗訴。

據了解，2023年1月底，高雄國賓飯店停業後，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，預計興建樓高58層及52層的雙塔建築，共規劃住家550戶、餐廳1戶、店鋪1戶；但過程一波三折，附近住戶組成的自救會，多次控訴容積認定有誤差。

今年6月底，市府審查通過核發國賓飯店拆除許可，大陸建設並在9月1日，舉行拆除前環評說明會，根據開發內容，預計年底前開始拆除舊有地上結構，施工期12個月，明年底前開始興建，預計2031年上半年完工。

自救會則反批市府不應以「拆除歸拆除、興建歸興建」做行政切割，根本是協助廠商偷跑、先斬後奏，造成實質開發既定事實，並圖利財團，因此提起行政訴訟，要求未取得建照不得動工，包含拆除在內的任何實質開發行為一律停止。

高高行審理後，認為自救會聲請程序不合法，裁定駁回，仍可上訴。

