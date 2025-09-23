晴時多雲

廣達李振忠：凝聚文化共識有利AI落地 GitHub Copilot助攻效率提升33％

2025/09/23 16:43

廣達（2382）總管理處資訊中心處長李振忠今日出席 DevDaysAsia 亞太技術年會。（記者方韋傑攝）廣達（2382）總管理處資訊中心處長李振忠今日出席 DevDaysAsia 亞太技術年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）總管理處資訊中心處長李振忠今日出席 DevDaysAsia 亞太技術年會，談到人工智慧（AI）導入企業的目標，不僅是把現有工作流程自動化，而是以「人才與文化」做為根基出發，讓同仁理解AI帶來的機會、挑戰與風險，建立信任與能力，唯有如此，AI才能真正落地並推動企業轉型。

李振忠說明，廣達集團推動AI應用落地可分三個步驟，第一步是培養同仁認同感與使用能力；第二步透過實際案例、內部試用，讓員工在日常工作流程中親自體驗AI價值；第三步則鼓勵員工重新思考與定義工作方式，創造全新工作模式，進一步提升公司競爭力。

李振忠指出，以廣達導入微軟（Microsoft）GitHub Copilot為例，根據公司內部調查，此AI工具幫助工程師的軟體開發效率平均提升33%，且不同於一般AI工具只有一日熱度，經常發生使用率逐漸下滑的情況，Copilot在上線之後反而持續增溫，未使用的同仁主動要求加入。

李振忠觀察，在實際效益方面，Copilot帶來六大改善：其一，顯著提升開發效率，縮短程式撰寫時間；其二，降低新進與跨領域工程師的學習門檻，快速熟悉語法並獲得即時建議；其三，協助優化程式碼，減少錯誤、提升品質；其四，加速專案原型開發與測試，縮短產品上線週期；其五，強化安全與合規，與公司帳號及系統整合，降低資安風險；其六，提升員工滿意度，讓工程師能將更多時間投入設計與創新。

他也舉例，在資訊安全領域，透過Copilot協助檢查與修正程式碼，不僅提升防護效果，也讓工程師在互動中增進專業能力。由此可見，廣達不只是獲得AI工具的輔助，更帶來人才素質的全面提升。未來若能結合台灣企業製造優勢，將成為中小企業進行敏捷轉型的加速器。隨著AI浪潮持續擴大，企業若能加以把握與善用，將更有能力打造新一代的工作模式與競爭力。

