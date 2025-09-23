晴時多雲

富邦人壽、富邦產險推動微型保險逾10年 守護超過20萬名弱勢民眾

2025/09/23 16:23

富邦金控子公司富邦人壽、富邦產險攜手富邦慈善基金會投入微型保險捐贈逾10年。（圖由富邦金控提供）富邦金控子公司富邦人壽、富邦產險攜手富邦慈善基金會投入微型保險捐贈逾10年。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控子公司富邦人壽、富邦產險攜手富邦慈善基金會投入微型保險捐贈逾10年，協助身心障礙者、低收入戶及偏鄉弱勢家庭獲得基本保障，減緩意外風險帶來的衝擊，累計捐贈金額突破1.21億元，總保額超過718.6億元，守護超過20萬名弱勢民眾。

微型保險是專為經濟弱勢族群量身打造的保障方案，保費親民卻能在意外發生時提供最基本的身故、失能或醫療補償，可有效降低重大意外對家庭經濟造成的衝擊。

富邦人壽自2014年起透過富邦慈善基金會，持續捐贈微型保單予身心障礙者與低收入民眾，累計捐贈金額達9010萬元，保障人數逾13萬人，總保額突破470億元。今年更獲花蓮、高雄、南投等地方政府頒贈感謝狀，肯定其長期公益行動。

在法務部推動「國家希望工程」政策目標下，富邦人壽也攜手臺灣更生保護會，推動弱勢更生人微型保險專案，由富邦全額支應保費，協助家庭預防意外風險。富邦集團董事長蔡明忠長期關注弱勢處境，秉持「每個人都值得擁有第2次機會」的理念，認為企業應展現社會責任，積極參與社會安全網建構，協助更多人重建生活、重新出發。

富邦人壽總經理陳世岳表示，微型保險雖小，卻能在關鍵時刻發揮撐住家庭的力量，真正實踐「在你最需要的時候，有人願意陪你一起撐過去」的保險精神。

富邦產險自2011年起攜手富邦慈善基金會推動微型保險專案，透過主動捐贈予多個社福團體及縣市社會局，協助偏鄉地區與各縣市的經濟弱勢及身心障礙者，提供保費親民、保障簡單易懂的微型保險商品，開辦至今，富邦產險捐贈金額已超過3100萬元，截至8月底累計保障超過7.8萬人，累積總保額為248.6億元。　　　　　　　　　　

富邦產險總經理賴榮崇表示，為協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境，富邦產險以微型保險協助更多弱勢民眾提升生活韌性的表現。推動微型保險的核心理念在於提供經濟弱勢民眾基本的傷害死亡及失能保障，避免因發生意外事故而陷入經濟困境，期望透過推動微型保險專案，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障，建構社會風險防護網，落實保險業支持永續與普惠金融的社會價值。

