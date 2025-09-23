AIT：台在美投資創歷史新高 台美貿易投資更緊密

「2025全球商機鏈結總動員」美國場23日登場。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025全球商機鏈結總動員」美國場今（23日）登場，有全球汽車電子大廠Littelfuse、網通設備領導品牌Humax Digital等15家美商來台採洽。AIT代理處長梁凱雯表示，台積電今年宣布加碼投資美國超過1000億美元，台灣在美國投資已達到歷史新高，這對台美之間的雙向貿易、投資緊密關係更為牢固，面對世界經濟轉型，台美更能協助彼此經濟蓬勃發展。

梁凱雯說，透過全球商機鏈結活動，企業間面對面更專注於深化貿易與投資。她提到，台灣是美國的第七大貿易夥伴，台灣擁有2300 萬人口，但台美的貿易量比與擁有14億人口的印度還要高，甚至也領先英國、法國等，美國與台灣的貿易重要性難以言喻。

梁凱雯表示，美國是台灣的第二大貿易夥伴，特別是台灣在美國的投資達到歷史新高，今年台積電已宣布再額外投資1000 億美元，是美國歷史上最大的外國綠地投資（greenfield investment），不僅擴大台積電產能營運，更深化美台間半導體產業的整體夥伴關係。

梁凱雯強調，台積電更非個案，她以Select USA 峰會台灣是全球最大的代表團為例，已顯示台灣投資者優先考慮在美國各地的投資，而這些投資是互惠互利，美國已是台灣第二大單一來源投資國，包括美光、高通、輝達等持續擴大在台業務。另外，輝達在德州建造 AI 基礎設施和超級電腦工廠，即與鴻海、緯創合作，都是展現台美創新生態系統深度互補。

梁凱雯說，美國各州政府辦事處協會（ASOA）在台灣設有23個州辦事處，且預期在年底前還會成長，反映美國各州持續深化與台灣的經濟、商業活動。她強調，世界持續的經濟轉型中，美國和台灣可幫助彼此的經濟蓬勃發展。

貿易署長劉威廉致詞也提到，美台雙邊貿易穩步增長，從2016年657億美元增長到去年1586億美元，增幅高達140%，除上個月已在德州達拉斯開設貿易投資中心，他提到，台灣政府已發展半導體、人工智慧、國防安全和下一代電信等五大信賴產業，如台灣晶圓製造能補足美國在AI與國防晶片設計的優勢，雙方合作有助於強化通訊安全供應鏈與，且配合台灣AI新十大建設，台灣也將推進矽光子、量子運算、智慧機器人等新興技術，期待與美國供應鏈相關方合作。

