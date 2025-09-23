晴時多雲

獨家》屏東「貓造型」廠房爆紅 幕後金主大有來頭

2025/09/23 15:32

〔記者楊雅民／台北報導〕屏東農業科技園區出現一間超級卡哇伊的「貓造型」廠房，瞬間在網路上爆紅，這間工廠背後的股東可是大有來頭，原來是3年前遠離家族經營權風暴的泰山食品第3代詹岳霖，和遠洋漁業大亨隆順漁業集團第2代王志遠共同投資興建，預計年底投產，生產杯裝貓咪濕食。

社群平台Threads有網友昨天貼出3張屏東農科園區裡施工中的「貓造型」廠房，直言實在有夠可愛，有人知道什麼產業要進駐嗎？立刻吸引高達22萬次的網友瀏覽，超過1.1萬人按讚。

本報調查發現，這「貓造型」廠房是由泰山前董事長詹岳霖，和以經營遠洋漁業、順億鮪魚專賣店聞名的隆順漁業集團總經理王志遠共同投資，成立愛貓一生實業公司，由王志遠擔任董事長，詹岳霖負責經營。

詹岳霖表示，3年前家族經營逾70年的泰山食品陷入經營權風暴，他卸下董事長一職，遠離風暴後，因緣際會和王志遠聊到隆順有鮪魚，想跨進食品業，但不懂食品業，正好詹岳霖擅長經營食品業，也養貓愛貓，決定跨入貓罐頭市場。

愛貓一生採用D2C（Direct-to-Consumer）的銷售模式，消費者在愛貓一生官網線上訂購，愛貓工廠將直送消費者，省掉中間通路商的高額費用，以好的原料、低的售價切入貓食市場。（愛貓一生提供）愛貓一生採用D2C（Direct-to-Consumer）的銷售模式，消費者在愛貓一生官網線上訂購，愛貓工廠將直送消費者，省掉中間通路商的高額費用，以好的原料、低的售價切入貓食市場。（愛貓一生提供）

2023年1月17日雙方合資成立愛貓一生實業公司，並在屏東農業科技園區租地斥資約3億元蓋廠房，經過近3年的籌建，初期先架構1條生產線，每小時可生產4000杯貓的濕食罐頭，未來若市場需求擴大，產能可擴充至每小時約2萬杯。

詹岳霖觀察，台灣消費市場只做單一產品不會成功，所以愛貓一生的貓濕食不只以魚為原料、雞和鴨原料由以皮蛋聞名的廣大利蛋品供應，愛貓一生也已進口貓砂和凍乾在公司直營網站進行販售，未來還會和文創業者合作，開發愛貓週邊商品。

在通路策略上，愛貓一生採用D2C（Direct-to-Consumer）的銷售模式，消費者在愛貓一生官網線上訂購，愛貓工廠將直送消費者，省掉中間通路商的高額費用，以好的原料、低的售價切入貓食市場。

