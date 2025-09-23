晴時多雲

自由電子報
迎接台積電進駐！熊本大學將設「半導體學部」 解決人才荒

2025/09/23 15:41

迎接台積電進駐！熊本大學將設「半導體學部」，解決半導體人才荒。圖為台積電熊本一廠。（彭博檔案照）迎接台積電進駐！熊本大學將設「半導體學部」，解決半導體人才荒。圖為台積電熊本一廠。（彭博檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在日本熊本縣菊陽町設廠後，掀起對於半導體議題更廣泛的關注，為了因應台積電進駐熊本後當地半導體人才短缺的問題，位於熊本市的熊本縣立大學22日宣布，將新設專攻半導體領域的「半導體學部」（暫定名稱），計劃在明年3月前向文部科學省申請認可，若獲准，這將成為日本全國首例。

讀賣報導，熊本縣立大學預定2026年3月左右向文部科學省提出申請核准，目標為2027年4月開設。

校方說明，學部預定每屆招60人，有16名教師。除了半導體相關的專業知識與技術，也將建立能跨領域學習的體制，培養能解決社會課題的人才。

熟悉半導體領域的學校理事長黑田忠廣在22日的記者會表示，半導體知識將成為各個領域都十分重要的技能。學校希望能培育出在服務業、金融業、甚至行政領域，都能一展所長的人才。黑田忠廣被譽為日本半導體研究領域的第一人，去年剛接任學校理事長。

