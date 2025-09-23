晴時多雲

公股銀首家！華銀薪轉戶「半年領息」改「月月領息」

2025/09/23 15:12

華銀薪轉服務大升級，薪轉戶存款計息方式改為「月月領息」。（華銀提供）華銀薪轉服務大升級，薪轉戶存款計息方式改為「月月領息」。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為了提供薪轉客戶更貼心、便利的金融服務，華南銀行宣布，自2025年9月21日起，薪轉戶的存款計息方式將由以往的「半年領息」改為「月月領息」，利息回饋更即時，讓客戶的資金運用更靈活，更能有效規劃日常財務收支。

華銀率公股銀行之先，讓薪轉客戶每月都能準時收到存款利息，無論是用於日常開支、小額投資或儲蓄規劃，呼應薪轉族群對現金流的管理。

除了計息方式的重大變革，華銀也致力於打造全方位的數位薪轉體驗，官方網站薪轉專區「華南薪禮遇」匯集了薪轉戶專屬的存款利率、手續費優惠、貸款、理財優惠等豐富權益，以及最新推出的存款專案活動等，薪轉客戶可隨時隨地透過網路，輕鬆查詢並掌握最即時的優惠資訊，節省自行查找資訊的時間，不錯過任何好康。

而對於習慣使用行動銀行的客戶，華銀在「華南銀行+」App內建置專屬的「薪轉萬花筒」功能，讓薪轉客戶不僅能一目了然地查看薪資明細及預估利息金額，還能顯示免費跨提跨轉次數等各項相關優惠，讓薪資管理變得更加智慧、簡單與透明。

華銀表示，從「月月領息」到「一站式優惠查詢」，此次服務升級目的在於落實以客戶為中心的理念，優化智能化的個人財務管理平台，華銀傾聽客戶需求，成為企業與員工最值得信賴的金融夥伴。

