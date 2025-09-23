晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

越南對美出口估大減20％ ! 若加計40％轉運關稅恐引爆供應鏈危機

2025/09/23 15:30

美國關稅重創越南經濟，聯合國估計，越南約達5分之1出口面臨風險。（法新社）美國關稅重創越南經濟，聯合國估計，越南約達5分之1出口面臨風險。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國的關稅尚未定案，但許多企業已迴避中國製造，轉移到東南亞國家。市場原本認為，越南將受益於這種轉移效應，但聯合國一篇報告卻指出，越南是這波美國關稅下的最大受害者，預估越南整體對美出口減少高達5分之1。

由於聯合國開發計劃署並沒有考慮到對經越南轉運的商品徵收40%關稅的可能影響。《路透》稱，如果川普政府決定對出口產品中使用的外國零部件設置嚴格限制，這可能會產生毀滅性的影響。

先前美國財經媒體曾引述越南政府內部評估報告指出，若新關稅政策正式生效，對越南的科技業的打擊最為嚴重。文件中提到，光是科技類產品的出口減少預估就高達150億美元（約新台幣4537億元），顯示電子供應鏈的穩定性面臨嚴重風險。

2024年越南是全球第六大對美出口國，向美國出口的商品價值達1365億美元（約新台幣4.1兆元），主要由美國及外國跨國公司，或其供應商經營的工廠生產。雖然越南出口商品大多由美國公司旗下的工廠生產，美國仍對這些商品徵收20%的關稅。

聯合國開發計畫署（UNDP）自關稅生效以來，首次公開估計全球貿易流量，假設在關稅引發高通膨的情況下，對越南20%的關稅稅率，可能導致越南對美出口減少超過250億美元（約新台幣7561億元），幾乎占其年度出口總額的5分之1。

分析指出，越南很大一部分出口依賴從中國進口的零件與原料，如果美國決定對經越南轉運，來自中國的中間商品徵收40%關稅，將會造成毀滅性影響，而該報告目前並沒有納入這個可能性。數據顯示，消費性電子產品的關稅豁免，這類產品約佔越南對美出口總額的28%。

然而，聯合國開發計畫署亞太地區首席經濟學家謝勒肯斯告訴《路透》，即使華盛頓維持這些豁免，越南對美出口仍可能下降180億美元（約新台幣5445億元）。

此外，越南是世界第二大鞋類供應國，關稅導致這些產品對美國買家來說更貴，將逐漸減少需求。越南政府上月發布的官方數據顯示，自8月關稅生效以來，越南對美出口較7月下滑2%，其中鞋類出口下降5.5%。

報告指出，越南對美國的出口可能下降19.2%，幾乎是東南亞出口平均下降9.7%的2倍。印尼可能下降6.4%，馬來西亞可能下降10.4%，泰國對美國的出口可能下降12.7%。報告指出，東南亞沒有哪個國家比越南更容易受到美國關稅上調的影響，可能僅次於中國。

分析師指出，儘管聯合國預估金額少於先前越南政府評估的下滑370億美元（約約新台幣1.18兆元），但越南仍是東南亞受美國貿易保護主義政策打擊最嚴重的國家之一。世界銀行已下修越南2025年的經濟成長預測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財