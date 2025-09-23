越南對美出口估大減20％ ! 若加計40％轉運關稅恐引爆供應鏈危機

美國關稅重創越南經濟，聯合國估計，越南約達5分之1出口面臨風險。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國的關稅尚未定案，但許多企業已迴避中國製造，轉移到東南亞國家。市場原本認為，越南將受益於這種轉移效應，但聯合國一篇報告卻指出，越南是這波美國關稅下的最大受害者，預估越南整體對美出口減少高達5分之1。

由於聯合國開發計劃署並沒有考慮到對經越南轉運的商品徵收40%關稅的可能影響。《路透》稱，如果川普政府決定對出口產品中使用的外國零部件設置嚴格限制，這可能會產生毀滅性的影響。

先前美國財經媒體曾引述越南政府內部評估報告指出，若新關稅政策正式生效，對越南的科技業的打擊最為嚴重。文件中提到，光是科技類產品的出口減少預估就高達150億美元（約新台幣4537億元），顯示電子供應鏈的穩定性面臨嚴重風險。

2024年越南是全球第六大對美出口國，向美國出口的商品價值達1365億美元（約新台幣4.1兆元），主要由美國及外國跨國公司，或其供應商經營的工廠生產。雖然越南出口商品大多由美國公司旗下的工廠生產，美國仍對這些商品徵收20%的關稅。

聯合國開發計畫署（UNDP）自關稅生效以來，首次公開估計全球貿易流量，假設在關稅引發高通膨的情況下，對越南20%的關稅稅率，可能導致越南對美出口減少超過250億美元（約新台幣7561億元），幾乎占其年度出口總額的5分之1。

分析指出，越南很大一部分出口依賴從中國進口的零件與原料，如果美國決定對經越南轉運，來自中國的中間商品徵收40%關稅，將會造成毀滅性影響，而該報告目前並沒有納入這個可能性。數據顯示，消費性電子產品的關稅豁免，這類產品約佔越南對美出口總額的28%。

然而，聯合國開發計畫署亞太地區首席經濟學家謝勒肯斯告訴《路透》，即使華盛頓維持這些豁免，越南對美出口仍可能下降180億美元（約新台幣5445億元）。

此外，越南是世界第二大鞋類供應國，關稅導致這些產品對美國買家來說更貴，將逐漸減少需求。越南政府上月發布的官方數據顯示，自8月關稅生效以來，越南對美出口較7月下滑2%，其中鞋類出口下降5.5%。

報告指出，越南對美國的出口可能下降19.2%，幾乎是東南亞出口平均下降9.7%的2倍。印尼可能下降6.4%，馬來西亞可能下降10.4%，泰國對美國的出口可能下降12.7%。報告指出，東南亞沒有哪個國家比越南更容易受到美國關稅上調的影響，可能僅次於中國。

分析師指出，儘管聯合國預估金額少於先前越南政府評估的下滑370億美元（約約新台幣1.18兆元），但越南仍是東南亞受美國貿易保護主義政策打擊最嚴重的國家之一。世界銀行已下修越南2025年的經濟成長預測。

