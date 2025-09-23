沒繳健保費會怎樣？處分與救濟管道大揭露

全民健保制度是台灣最重要的社會安全網之一。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全民健保制度是台灣最重要的社會安全網之一，但並非所有人都能按時繳納健保費。那麼，如果被保險人沒繳健保費，會面臨什麼後果？是否還能使用健保看病？以下為你完整解析。

一、欠繳健保費的處分措施

根據健保局規定，若被保險人未繳納保費，將依序面臨以下處分：

1.加徵滯納金

●被保險人超過寬限期仍未繳，每天會加收應繳費額0.1%的滯納金，最高累計5%。

●投保單位或扣費義務人超過寬限期仍未繳，每天同樣加收0.1%，最高累計15%。

2.催繳與行政強制執行

若健保費經催繳仍未繳，投保單位或扣費義務人逾30日、被保險人逾150日，就可能被健保署移送行政執行，屆時財產或收入都可能被扣押。

3.暫停保險給付（鎖卡）

若有繳費能力卻拒不繳納，經查證與輔導後，健保署得暫行停止保險給付（俗稱「鎖卡」）。

但以下情況例外：

1.被保險人應繳部分之保險費已扣繳或繳納於投保單位

2.已辦妥分期繳納

3.依《家庭暴力防治法》受保護期間

二、健保中斷可能造成損失

1. 看病要自費

健保中斷後，就無法使用健保卡看病，所有醫療費都得自掏腰包。而且，如果收到繳費單後還沒繳清，滯納金還會繼續累計。

2. 自費後申請退費麻煩

欠費期間自費就醫後，補繳欠費可以申請退還，但程序繁複，且有申請時效限制。

三、弱勢族群的救濟管道

在實務上，部分經濟弱勢族群確實無力繳交保費。若健保卡遭鎖，他們往往無法負擔自費醫療，甚至影響生命安全。

針對此情況，健保局設置了救濟機制，讓特殊弱勢身分（如低收入戶、特殊境遇家庭）即使欠費，仍可使用健保卡看病，避免因經濟困難而喪失就醫權利。

四、健保制度的核心精神

台灣健保是依照被保險人的收入高低分級計費，高收入者繳得多、低收入者繳得少，不同身份類別也會影響保費。這樣的設計，目的是透過「收入再分配」達到公平，讓所有人都能享有健保提供的醫療資源。



沒繳健保費的後果，從加徵滯納金到行政強制執行，甚至鎖卡，處分相當嚴格。但對於無力繳費的弱勢族群，健保局仍提供救濟機制，確保基本就醫權益不被剝奪。身為台灣的一份子，按時繳納健保費，既是保障自己，也是支持整個社會安全網的方式。

