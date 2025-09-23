晴時多雲

狂男打爆舉發「專線」1年內謊報5萬8千次

2025/09/23 14:34

韓國警方表示，虛假撥打112，可能會導致真正需要警方幫助的民眾得不到幫助。（取自網路）韓國警方表示，虛假撥打112，可能會導致真正需要警方幫助的民眾得不到幫助。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓一名50多歲男子因一年內向警方謊報舉發超過5萬8000次而被捕。媒體報導，該男子像撥打家用電話一樣的頻繁撥打112專線，浪費警力資源，令警方不堪其擾。

首爾城北區警察廳23日表示，50多歲男子A某（未公布姓名）因在過去一年中共舉報5萬8307起虛假資訊，以涉嫌妨礙公務罪被逮捕拘留。

根據警方指出，A某涉嫌謊報要殺死弟弟，並謊稱自己「被關」。警方因A某的謊報，已派出警員51次前往現場。

A先生在5月因虛假舉報112項違法行為收到《輕微犯罪法》通知後，4天內又虛假舉報1882次。自2023年以來，他已收到7份因虛假舉報112項違法行為的《輕微犯罪法》通知。

警方以嫌疑人身分傳喚A某出庭接受問詢，但A沒有到案說明，於是向警方發出了逮捕令並將其逮捕。

除了刑事處罰外，警方還考慮向A先生尋求民事賠償，因為虛假舉報浪費了警力資源。

警方人士表示，虛假撥打112，可能會導致真正需要警方幫助的民眾得不到幫助，並表示，只有在真正需要幫助的時候才應該撥打112。

