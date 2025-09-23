恩智浦與文曄四度攜手 力挺梅竹黑客創新競賽

恩智浦半導體（NXP）再度攜手長期合作夥伴文曄科技（3036），參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2025新竹X梅竹黑客松」創客競賽，於9月20日至9月21日在國立清華大學體育館舉辦。（恩智浦提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕恩智浦半導體（NXP）再度攜手長期合作夥伴文曄科技（3036），參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2025新竹X梅竹黑客松」創客競賽，於9月20日至9月21日在國立清華大學體育館舉辦，匯聚來自全國大專院校橫跨多個科系的243位學子、共54組隊伍熱情參與。

隨著邊緣運算與人工智慧快速融合的趨勢，善用邊緣運算與人工智慧、結合語音與影像等感測辨識，打造具實時反應能力的智慧創新應用，已成為新世代科技的核心課題，今年恩智浦與文曄以「Edge AI 驅動未來智慧應用」為題，提供FRDM i.MX 93開發板為感測中心，以Wi-Fi方式連接諸如攝影鏡頭等各式感測器，讓學生能以業界級設備進行開發，並透過大數據與AI演算法的應用，進一步強化解決問題與創新實踐的能力。

請繼續往下閱讀...

歷經兩天緊湊而激烈的競賽後，最終由國立清華大學「3Some」隊伍以「THREElA AI」為題，開發出居家運動個人化AI教練，運用FRDM i.MX 93開發板的藍牙和神經處理單元技術，透過連接手錶實時監測使用者狀態，引導改進與完善動作和姿勢，精彩的創意勇奪2025梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名殊榮。

來自國立陽明交通大學與國立臺灣大學學生所組成的「強硬兄弟」團隊憑藉「swing coach」作品，提出隨時幫助自己進行訓練的手機APP，能讓客製化 AI 教練陪練揮棒，並結合姿勢與動作評分，榮獲 2025梅竹黑客松恩智浦黑客組第二名。

此外，由國立清華大學與國立陽明交通大學學生共同組成的「我們便宜一百」隊伍，則以「SmartGuard」提案打造安裝於大門的智慧家門守衛，透過鏡頭監測與Wi-Fi傳輸至行動裝置，提升居家安全，獲得2025梅竹黑客松恩智浦黑客組第三名。值得一提的是，國立清華大學「3Some」隊伍的「THREElA AI」創意，同時獲得2025新竹X梅竹黑客松梅竹大獎第二名。

國立清華大學資訊工程系系主任楊舜仁表示，透過每年的梅竹黑客松創客競賽，看到參賽學生的創意不再停留於想像，而是能實際運用恩智浦等6家國際級企業所提供的技術與資源，在高強度的挑戰中解鎖技術潛能，激盪出許多令人驚豔的提案。這樣的能力，正是當今產業最為重視的創新實踐力，也是產學深度合作最具體的成果。

國立陽明交通大學電機工程學系特聘教授曾建超表示，恩智浦等國際級企業的豐沛資源支持，讓今年的梅竹黑客松更加貼近真實應用情境，無論是語音、影像或數據處理，學生們都能整合多元感測與演算法，設計出具備反應速度與智慧判斷能力的系統。期待這些原型未來能與產業深度合作，共同培育具全球競爭力的人才。

文曄科技董事長鄭文宗表示：「AI驅動的科技浪潮正席捲全球，生成式AI、智慧邊緣運算與自動化應用持續快速發展。今年文曄科技再度攜手恩智浦參與2025梅竹黑客松創客競賽，以『Edge AI驅動未來智慧應用』為命題。我們看見台灣青年善用邊緣運算與人工智慧，實現兼具實時反應與創新價值的智慧應用，展現出創意與產業需求緊密結合的強大實力」。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，AI創新正以指數級速度成長，在邊緣部署人工智慧將加快決策速度、降低功耗，並增強資料隱私。因此，恩智浦今年第四度與文曄科技合作參與梅竹黑客松創客競賽，將恩智浦在邊緣處理領域的深厚技術向下扎根，透過梅竹黑客松，我們看到這不僅是一場競賽，更是一場Edge AI的實作演練，同時也是恩智浦『共生、共好、共創』核心價值的展現，期待持續藉由產業和學界的深度結合，激發出更多的創意，持續深耕台灣並推動整體生態系統創新。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法