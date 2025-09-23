晴時多雲

台灣資料中心韌性不成問題 微軟續拓AI生態系

2025/09/23 13:47

微軟今日舉辦「DevDays Asia 2025亞太技術年會」。（記者歐宇祥攝）微軟今日舉辦「DevDays Asia 2025亞太技術年會」。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣微軟今日舉辦「DevDays Asia 2025亞太技術年會」，適逢活動邁入第10週年，微軟台灣總經理卞志祥指出，微軟創立帶動全球PC產業興起，台灣的資通訊產業也隨之崛起，今年也恰是AI蓬勃發展的第3年，微軟也將持續打造AI生態系；針對台灣的資料中心與數位韌性議題，微軟也不擔心。

卞志祥表示，微軟聚焦AI轉型與資安，並結合微軟的台灣資料中心與在地生態夥伴的力量協助產業。針對資料中心韌性議題，他也指出，台灣海纜數量比想像中多，備援路由完善，也有含衛星等多樣備援系統，政府、產業也持續關注海外資料中心協作，形成多元佈局，韌性不成問題。

微軟近年持續強化台灣佈局，卞志祥表示，台灣供應鏈支撐全球AI與伺服器產業，是微軟強大的合作夥伴，近年微軟陸續在台灣設立研發中心、新創加速器、資料中心、ESG綠色專案，對台灣的投資承諾不變；也看好台灣是產業專用AI的最佳實驗場域，將持續與政府、企業客戶合作耕耘。

近期輝達（NVIDIA）宣布投資AI公司OpenAI千億美元，打造AI資料中心。卞志祥樂見全球大型科技公司持續投入AI，微軟也仍與OpenAI保持強而有力的策略合作、並且是OpenAI算力的主要雲端供應商，而微軟Azure則提供超過一萬種模型給客戶，看好輝達投資會成為正向循環，讓產業受益。

微軟表示，今年「DevDays Asia 2025亞太技術年會」以「十年 AI創動能，智慧Agent跨新界」為題，連續三天聚焦AI前瞻議題與多代理人（Multi-Agent）時代的最新趨勢，邀集超過20名微軟總部重量級AI技術專家與會，分享最新觀點與應用；微軟並將與數發部、經濟部將持續透過人才培育、技術創新、產業落地推動AI生態系。

卞志祥表示，微軟持續攜手企業夥伴讓AI產業落地，協助的客戶包含大中小企業，且台灣確實成長快速，微軟的線上程式碼雲端託管平台GitHub從3年前的100多萬註冊用戶、成長至今年已達250萬用戶。另GitHub在全球則有1.5億名開發者與超過400萬家組織採用。

AI的核心價值在於全面提升生產力，微軟也表示，目前GitHub Copilot已成為全球最廣泛採用的AI開發者工具，現已有超過2000萬名使用者，以及包括9成《Fortune》百大企業在內、共超過 7.7萬家組織導入。隨著全球開發者在GitHub上的AI專案較去年翻倍，Copilot也因此成為驅動創新與加速開發的關鍵工具。

