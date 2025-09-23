你家也有嗎 ? 亞馬遜50萬商品火速下架 幾乎全有「1重大瑕疵」

亞馬遜近期召回50萬件具有安全疑慮的商品，最大宗是超過48萬顆Anker行動電源。（擷取自社群平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾週亞馬遜陸續下架商城大約50萬件的商品，原因是製造商因「安全疑慮」宣布回收，包括可能起火的手持風扇，以及恐導致嬰幼兒窒息的嬰兒床配件。

據美國《新聞周刊》報導，這50萬件商品裡，最大宗是超過48萬顆Anker行動電源，主要被召回原因是「鋰電池過熱起火疑慮」，所含型號為A1647、A1652、A1257、A1618及A1689，都是在2024年1月至7月間販售，已知至今發生33起事故，4人被燒傷。



另外，IcyBreeze Cooling公司製造的Buddy手持式水冷扇，因為發生過7起鋰電池過熱起火事件，也宣布召回2.26萬台，都是在2023年11月至2024年8月間販售。

還有LXDHSTRA出品的中國製嬰兒躺椅，也因品質不良恐導致窒息而召回，這些產品是在今年5月至8月販售。其餘被下架商品，包括1800頂YooxArmor兒童安全帽、3000個Youbeien嬰兒床遙控器，以及Woolite Delicates清潔劑，恐導致嚴重感染被下架。

