焦點股》聯電：外資報喜 股價站上44元

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）傳出急單潮再現，今股價開高走高，盤中最高達44.45元，截至12點40分，股價暫報44元，上漲0.95元、漲幅逾2%，成交量超過7萬張。

外資法人近期觀察到聯電已出現「早於往常」的急單潮，要往常急單提早，急單主要來自大部分主要客戶，反映客戶端庫存水位偏低，部分客戶也在關稅不確定性逐漸消退後，開始重新檢視產能配置策略。外資也提到在產能利用率展望維持穩健下，聯電明年報價減幅可能收斂至0～5％。

聯電8月營收為191.59億元，月減4.39%、年減7.2%，呈現月、年雙減，再度失守200億元大關；累計前8月營收為1558.16億元，年增1.86%。聯電先前法說會預估，第3季晶圓出貨量將季增1%-3%，產能利用率約 75%，但新台幣每升值 1%對應到營收則減少1%，即使美元計價的平均售價 （ASP） 維持穩定，第3季營收因新台幣匯率波動，將較第2季下滑，毛利率看匯率而定，可望跟上季差不多。

