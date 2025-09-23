晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯電：外資報喜 股價站上44元

2025/09/23 12:53

外資報喜，聯電股價站上44元。（資料照）外資報喜，聯電股價站上44元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）傳出急單潮再現，今股價開高走高，盤中最高達44.45元，截至12點40分，股價暫報44元，上漲0.95元、漲幅逾2%，成交量超過7萬張。

外資法人近期觀察到聯電已出現「早於往常」的急單潮，要往常急單提早，急單主要來自大部分主要客戶，反映客戶端庫存水位偏低，部分客戶也在關稅不確定性逐漸消退後，開始重新檢視產能配置策略。外資也提到在產能利用率展望維持穩健下，聯電明年報價減幅可能收斂至0～5％。

聯電8月營收為191.59億元，月減4.39%、年減7.2%，呈現月、年雙減，再度失守200億元大關；累計前8月營收為1558.16億元，年增1.86%。聯電先前法說會預估，第3季晶圓出貨量將季增1%-3%，產能利用率約 75%，但新台幣每升值 1%對應到營收則減少1%，即使美元計價的平均售價 （ASP） 維持穩定，第3季營收因新台幣匯率波動，將較第2季下滑，毛利率看匯率而定，可望跟上季差不多。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財