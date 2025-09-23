高房價之首 北市預售屋中位數單價連續23季突破100萬

每坪單價百萬元似乎已成北市預售案標配。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕每坪單價百萬元似乎已成北市預售案標配，根據內政部實價網預售屋揭露資訊，台北市預售案每坪中位數單價自2023年9月第四度站上百萬元大關後，截至今年7月為止，已連續23個月中位數單價都在百萬元以上，房產業者指出，也就是近兩年台北市所推出的預售案半數以上的成交單價都在100萬元以上。

根據內政部預售屋實價揭露統計，台北市預售屋中位數每坪單價在2022年5月，首度突破百萬元大關，且僅一季又跌落百萬元以內，之後2022年10月、2023年3月都曾短暫一季超過百萬元，但自2023年9月後，就不曾出現低於百萬元。

再觀察台北市預售案總價中位數，自2023年10月再度突破3千萬元後，截至今年7月為止，已經長達22個月突破3千萬元，而且5、6、7月的三個月中位數總價更突破3900萬元。

北市房價所得比長達19季超過15倍

房產業者指出，根據內政部發布的購屋負擔能力統計報告，台北市不論是房價所得比，還是房貸負擔率均是全台各縣市中最沉重，其中房價所得比自2020年第三季再度突破15倍之後，已長達19季逾15倍，其次更有多季出現超過16倍的超沉重負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市地價高昂，加上造價等物價成本攀高，百萬單價已經不是什麼太奇怪的事情，不過也因為單價偏高，早就出現M型化的趨勢，尤其偏向大坪數高總價市場，或者壓低總價的小宅化兩端推案。

