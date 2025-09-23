晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

高房價之首 北市預售屋中位數單價連續23季突破100萬

2025/09/23 12:50

每坪單價百萬元似乎已成北市預售案標配。（記者徐義平攝）每坪單價百萬元似乎已成北市預售案標配。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕每坪單價百萬元似乎已成北市預售案標配，根據內政部實價網預售屋揭露資訊，台北市預售案每坪中位數單價自2023年9月第四度站上百萬元大關後，截至今年7月為止，已連續23個月中位數單價都在百萬元以上，房產業者指出，也就是近兩年台北市所推出的預售案半數以上的成交單價都在100萬元以上。

根據內政部預售屋實價揭露統計，台北市預售屋中位數每坪單價在2022年5月，首度突破百萬元大關，且僅一季又跌落百萬元以內，之後2022年10月、2023年3月都曾短暫一季超過百萬元，但自2023年9月後，就不曾出現低於百萬元。

再觀察台北市預售案總價中位數，自2023年10月再度突破3千萬元後，截至今年7月為止，已經長達22個月突破3千萬元，而且5、6、7月的三個月中位數總價更突破3900萬元。

北市房價所得比長達19季超過15倍

房產業者指出，根據內政部發布的購屋負擔能力統計報告，台北市不論是房價所得比，還是房貸負擔率均是全台各縣市中最沉重，其中房價所得比自2020年第三季再度突破15倍之後，已長達19季逾15倍，其次更有多季出現超過16倍的超沉重負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市地價高昂，加上造價等物價成本攀高，百萬單價已經不是什麼太奇怪的事情，不過也因為單價偏高，早就出現M型化的趨勢，尤其偏向大坪數高總價市場，或者壓低總價的小宅化兩端推案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財