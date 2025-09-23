晴時多雲

強化無人機非紅供應鏈 7案獲3.26億元補助拚關鍵技術自主

2025/09/23 12:48

經濟部提出無人機關鍵模組研發補助計畫，支持業者建置非紅供應鏈。無人機示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）經濟部提出無人機關鍵模組研發補助計畫，支持業者建置非紅供應鏈。無人機示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部辦理「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，聚焦發展AI影像晶片及低成本飛控板，最終7案獲選，合計獲補助3.26億元，力拚加速無人機關鍵技術的自主發展，減少對中製無人機的依賴。

經濟部指出，無人機研發補助計畫共有17家申請，最後7案獲選，包括海華科技、中光電智能機器人、英濟、智邦科技、威力工業網絡、台灣希望創新及易發精機，合計補助3.26億元。

7項申請案中，「先進無人機 AI 影像模組-視覺導航及追蹤演算法暨相機模組開發計畫」是由海華科技（主導）與台灣希望合作，目標是建構高效能自主飛行AI模組，期能廣泛應用在災防與智慧物流。

「無人機視覺避障與高畫質空拍之 AI 影像晶片及系統模組開發計畫」是由中光電智能機器人（主導）、芯鼎科技合作開發，將是台灣首套可量產AI影像晶片平台，將實現全向避障與異質感測融合，成果將優先導入警政、國防領域，減少對中製無人機依賴，預期3年累積產值可達10億元。

「無人機 AI影像處理及辨識開發計畫」由英濟開發，目標是達成軟硬體與現實空間互動，透過多功能載具整合推進應用落地，例如安保、倉儲、農業、消防、救難等場景，除了降低人力依賴外，更可提升作業效率與安全性，助攻產業轉型。

「高效能經濟化無人機飛控板自主開發研發補助計畫」由智邦科技提案，與國產晶片、RF模組等本土供應鏈夥伴合作，提出兼顧效能與成本的飛控新解方，目標規劃四大重點，包括晶片故障後自動備援切換、長距離低延遲通訊穩定傳輸、城市場域電磁干擾抗性提升、極端氣候與不同載重耐受能力，達到實際應用所需的可靠度與多場域適配性要求。

「建構國產晶片無人機飛控系統生態計畫」由威力工業網絡（主導）與和迪科技合作研發，建構符合國際標準的國產晶片飛控系統，建立從設計、樣機、測試到 OEM/ODM 量產的一條龍能力，打造完整國產飛控生態鏈。

「高性能泛用型國產無人機關鍵模組開發計畫」由台灣希望創新提案，結合亞信電子國產高效雙核微處理器，打造國產高性能無人機飛控模組及關鍵零組件，處理速度媲美國際主流產品。

「無人機國產自主飛控與載具驗證計畫」由易發精機開發無人機飛控與載具驗證平台，推動國產飛控商轉落地，並為台灣無人機產業鏈提供完整的測試與驗證環境，提升國際合作機會。

