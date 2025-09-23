高雄白埔園區都計變更過關 高市府:近六成地供半導體廠專用

白埔產業園區為吸引半導體廠商擴廠投資，滿足半導體產業群聚效益及布局需求，將成為南部產業升級的重要引擎。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部都市計畫委員會今審議通過「白埔產業園區設置計畫」都市計畫變更案。高雄市政府指出，園區88.73公頃，其中53公頃將作為半導體製造與關聯廠商專用地，估可帶來約3千億元年產值與4千5百個就業機會。

白埔產業園區透過園區滯洪池、綠帶及公園規劃，將採行相關生態保育共生對策，推動產業與環境共生。（經發局提供）

內政部都市計畫委員會今召開第1087次會議，審議通過「白埔產業園區設置計畫」都市計畫變更案，高市副市長林欽榮率市府團隊親自出席審查。

高市經發局說明，呼應行政院「大南方新矽谷推動方案」，對未來半導體先進製程持續擴充的龐大用地需求，中央評估至2050年約需新增2000公頃建廠空間；白埔產業園區規劃佔地88.73公頃，其中53公頃將作為半導體相關廠商專用地，估可帶來約3千億元年產值與4千5百個就業機會。

園區推動過程中，市府廣泛蒐集居民與環保團體意見，並提出多項具體回應措施，涵蓋土地使用優化與綠建築導入、聯外交通升級、防洪排水提升至百年保護標準、生態保育與棲地營造，及廢棄物與水資源嚴格管理等重點。

林欽榮表示，白埔園區發展以「產業升級、社區共榮、環境永續」為核心目標，並充分展現大眾運輸導向發展（TOD）理念，透過捷運站與園區無縫串聯，吸引高科技產業進駐投資。

為有效銜接園區周邊聯外道路系統及其他半導體供應鏈基地，市府承諾推動新市鎮1-2號道路開闢，全長約1.1公里，路寬60公尺，將視實際需求，適時啟動用地取得及多元開發方式經費籌措。

經發局長廖泰翔指出，園區土地將全採出租方式，建立長期且穩定的產業用地儲備機制，確保園區持續吸引優質產業進駐，帶動地方經濟發展。

