台股飆新高！新台幣一度升破30.2元，中午暫收30.234元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股大漲逾300點、再創新高，加上美元結束連3日的反彈，新台幣兌美元匯率早盤一度升破30.2元價位，中午暫時收在30.234元、升值1.7分，台北外匯經紀公司成交量5.77億美元。

美股週一持續走高，三大指數收盤齊創歷史新高，台積電ADR勁揚逾3%，並在台股一開盤衝破1300元新天價，激勵台股大漲逾300點，站上26000點大關。

台股漲勢激勵，美元指數拉回，新台幣一早以30.23元、升值2.1分開出，並迅速升破30.2元價位，最高觸及30.175元。午後留意外資是否逢高減碼。

觀察主要亞幣，隨美元走勢震盪，除韓元續走貶外，日圓、人民幣也多在現有區間陷入整理。

匯銀人士指出，雖受聯準會（Fed）上週宣布降息1碼支撐，但由於Fed內部官員對未來利率路徑看法分歧，市場對進一步寬鬆仍存疑慮，美元反彈力道有限，目前市場靜待聯準會主席鮑爾週二的公開演說，以及週五將公布的個人消費（PCE）物價指數。

