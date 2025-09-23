我逾百家工具機參加德國EMO 2025 明年工具機展台中登場

工具機公會陳紳騰理事長於「AI x 台灣工具機：塑造未來」記者會進行分享。（工具機公會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕德國正在舉行EMO 2025漢諾威工具機展，本屆展會逾百家台灣企業參與，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰表示，台灣正將自身定位為全球製造業的「首選AI整合夥伴」，推動台灣產業展現「彈性、整合、協作」優勢，從軟體、零組件到整機，提出創新解決方案，工具機公會也將於2026年3月25日至28日在台中舉辦TMTS 2026台灣國際工具機展。

陳紳騰指出，在技術人才短缺、製造要求日趨嚴苛的時代，製造業面臨的核心問題已從「工具機能多精密？」轉變為「它能多聰明？」。台灣工具機產業憑藉彈性製造能力、開放式整合平台與協作共生生態系三大核心優勢，正成為全球智慧製造轉型的關鍵推手。

陳紳騰表示，如果德國代表精密，日本代表自動化，台灣的角色就是成為全球製造業最佳的AI整合夥伴。台灣工具機產業正透過創新的商業模式與技術整合能力，為全球製造業提供數位轉型的完整解決方案。

他說，台灣工具機產業的優勢，正是能針對全球關鍵產業提出具體解決方案。無論是航太產業對高精度製程的需求、醫療設備對可靠品質的要求，或是新能源車產業對快速迭代與彈性製造的挑戰，台灣工具機憑藉小量多樣與高整合能力，能迅速提供符合客戶需求的智慧化解決方案。

工具機公會表示，2026年3月25日至28日在台中舉辦TMTS 2026台灣國際工具機展，展覽主題為「AI賦能、智造永續」。工具機公會指出，展覽將以「前店後廠」模式，當觀展商在展場看到感興趣的技術，即可直接前往工廠，親眼見證該技術在實際產線上的運作情況。這種從展覽到現實的無縫串接，充分展現台灣工具機產業的獨特競爭力。

