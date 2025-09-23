晴時多雲

「移工留才久用方案」桃竹苗分署助力7千家企業申辦、1.1萬移工轉任中階技術人員

2025/09/23 11:14

勞動部推動「移工留才久用方案」協助資深優秀外國人才留駐台灣。（桃竹苗分署提供）勞動部推動「移工留才久用方案」協助資深優秀外國人才留駐台灣。（桃竹苗分署提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕勞動部因應我國長期人力需求及產業結構轉型，自2022年4月起推動「移工留才久用方案」，協助表現優良的外籍移工留台轉任中階技術人力，達成穩定雇主用人、強化產業韌性的政策目標。勞動力發展署桃竹苗分署為讓更多雇主與移工了解申請條件與流程，已辦理超過50場實體宣導說明會，提供第一手資訊與現場諮詢服務，並協助超過7000家雇主成功申辦、逾1萬1470名移工成功轉任中階技術人員。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「移工留才久用方案」推出至今已超過3年，只要在台工作滿6年以上的資深移工，或取得我國副學士以上學位的僑外生，並符合薪資或技術條件者，可由雇主提出申請轉任為中階技術人力，據統計，截至目前桃竹苗地區已核准1萬1470名移工成功轉任，其中產業類核可6699人、社福類核可4771人，顯示方案實施對於促進移工技術升級與人力穩定有顯著成效。

賴家仁提到，移工轉任為中階技術人員後，在台工作無年限限制，雇主無須再繳納就業安定費，且轉任後空出的移工名額也可以再申請聘僱新移工，從而提升人力運用的彈性，同時還可以節省人才招募及訓練成本，促進企業長期穩定發展，創造勞雇雙贏。另外因應就業服務法第46條修法，自今年8月起，年滿80歲以上長者若有聘僱外籍家庭看護工需求，無須經醫療機構評估，即可直接聘僱外籍看護工，民眾如有長期照護需求，也可以利用此方案聘僱在台工作經驗滿6年以上的看護工，不必擔心移工因工作年限達12年後無法繼續留台。

桃竹苗分署預計10月23日下午2點在經濟部桃園幼獅產業園區服務中心及11月11日下午2點在南區培力中心舉辦2場次「製造業移工留才久用方案宣導說明會」，希望透過企業分享及交流時間來了解更多申辦資訊，確保申請過程順利，意者可至「移工留才久用服務中心服務網」查詢。

