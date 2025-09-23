晴時多雲

他搭飛機中風獲3.37億賠償 只因機組人員沒做「一件事」

2025/09/23 14:10

美國一名67歲退休廚師搭飛機時中風，陪審團認為美航在整個過程中存在疏忽，因此判賠超過1100萬美元。圖為美航飛機。（法新社）美國一名67歲退休廚師搭飛機時中風，陪審團認為美航在整個過程中存在疏忽，因此判賠超過1100萬美元。圖為美航飛機。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名67歲退休廚師普拉森西亞（Jesus Plasencia）在2021 年 11 月與妻子塔萬齊斯（Marcela Tavantzis）一同搭乘美國航空（American Airlines）的班機，從美國邁阿密飛往西班牙馬德里，在飛機尚未起飛時，普拉森西亞出現短暫喪失說話能力，並突然無法拿起手機的狀況，塔萬齊斯急著向機組人員尋求協助，但機組人員卻沒有遵守美航規定的應對流程，而是批准飛機起飛，最終普拉森西亞在飛越大西洋途中中風，雖然保住一命，但至今仍無法說話或寫字，塔萬齊斯事後對美航提告，陪審團裁定，美航應負起大多數責任，要賠償1106萬美元（約3.37億元新台幣）。

塔萬齊斯指控，當飛機還停在登機門時，普拉森西亞出現暫時性腦缺血（TIA），這通常被俗稱為「小中風」，她擔心丈夫出現中風症狀，隨即通知了空服員和機師。

然而，機組人員卻沒有尋求醫療救助，也沒有聯繫航空公司的緊急小組，僅要求普拉森西亞附近的乘客多留意狀況，更沒有通知機師或調整航線，還與普拉森西亞開玩笑，後來批准了飛機起飛。

數小時後，普拉森西亞在飛越大西洋途中中風，雖然他在抵達馬德里後隨即被送往醫院，在重症狀態下住院超過3週，之後才搭乘空中救護運送返回美國。

普拉森西亞如今仍無法說話或書寫，需要每日照護，而妻子塔萬齊斯則成為其主要照護者。夫婦兩人主張，如果美國航空的機組人員遵循正確流程，普拉森西亞本可被送往邁阿密醫院，及時接受治療，其病情結果會有所改善。

陪審團依據《蒙特婁公約》認定美國航空存在疏忽，理由是其機組人員未遵守醫療流程，裁定美航必須賠償1328萬美元（約4.05億元新台幣），將部分責任歸給原告後，賠償金減少至剩下960萬美元（約2.92億元新台幣），將此金額加計利息後，最終賠償金額為1106萬美元。

夫婦兩人的律師尼科爾森（Darren Nicholson）表示：「美國航空公司對此類醫療緊急情況的反應如此糟糕，令人震驚。」他還表示，該航空公司試圖透過暗示普拉森西亞已有疾病來為自己的行為辯護。

該案的另一位律師克羅 （Hannah Crowe） 表示，夫婦兩人計劃利用這筆賠償金來改善家中動線，使其適合輪椅通行。

美國航空表示，將研究後續應對措施。該公司在聲明中指出：「乘客的安全與健康永遠是我們最重視的。我們尊重陪審團的裁決，但對裁決並不認同。」

