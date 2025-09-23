晴時多雲

謝志偉：台積電德國設廠 「中國已從神壇退到走廊」

2025/09/23 11:05

謝志偉指出，儘管中國仍舊重要，「戰狼」卻已經從神壇漸漸「站」到走「廊」了。其實，回想起來，我當天參加的不僅是一場動土典禮而已，那根本是一場太歲頭上動土的典禮。（路透）謝志偉指出，儘管中國仍舊重要，「戰狼」卻已經從神壇漸漸「站」到走「廊」了。其實，回想起來，我當天參加的不僅是一場動土典禮而已，那根本是一場太歲頭上動土的典禮。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐歐盟及比利時代表謝志偉回憶，他去年8月前往德東薩克森邦首府德勒斯登參加台積電半導體生產線廠房的動土典禮，當日德國官員眾多，包括德國聯邦總理、薩克森邦邦總理等，他坦言「令他更感激及感動的是，這是台灣人的集體成就，或公平完整地說，是當年堅定反共的中華民國加求生意志堅靭的台灣攜手完成的令世人敬佩之成就」！

「家，這次回來，很多人都跟我問起台積電在德國設廠的效應......」謝志偉昨於臉書粉專發文提及，去年8月20日，距今已1年有餘，他一早和同仁從柏林驅車趕往德東薩克森邦首府德勒斯登（Dresden），出席台積電半導體生產線廠房的動土典禮。

到了現場，有人將我帶去見特地飛來德國的魏哲家董事長，介紹我是「台灣駐德代表謝志偉」。和靄可親的魏董面帶微笑地看著我說：「你好，我是『魏哲家』。」當時他雙手握住他伸出的右手回道：「是，我也是為著這個家。」瞬間，包括魏董，大家都笑了起來。

謝志偉回憶，當天笑得很開心的，除了德籍的歐盟執委會主席外，還有德國聯邦總理、薩克森邦邦總理、德勒斯登市市長，當然全都是德籍人士。「那有沒有人笑不出來？有，遠在柏林的中國駐德大使館上下一傢伙，或，聽說甚至北京中南海一幫子老共高層」。

謝志偉坦言，「他們向來就行逕囂張，文的武的，全都戰狼，彷彿德國就是他們獨佔的地盤。殊不知Covid及俄侵烏之後，自由世界已對他們起了戒心。」

謝志偉指出，儘管中國仍舊重要，「戰狼」卻已經從神壇漸漸「站」到走「廊」了。

其實，回想起來，我當天參加的不僅是一場動土典禮而已，那根本是一場太歲頭上動土的典禮。

謝志偉坦言，「那早，我心中對台積電充滿感激地坐完全程。」但令他更感激及感動的是，這是台灣人的集體成就，或公平完整地說，是當年堅定反共的中華民國加求生意志堅靭的台灣攜手完成的令世人敬佩之成就！

謝志偉認為，被中共政權視為已滅亡的中華民國最終也在台灣（被）淬鍊成一個自由民主的國度。然而，仔細想來，從命運多舛到美麗多山，台灣這一條路走得其實何等辛酸！台灣人真正的「家」就藏在對這塊土地無悔的疼惜裏和無私的奉獻中，不然不會到今天仍傲立在那！

謝志偉直指，「老K和老共越是一家親，就越和中華民國分家，而曾經和台灣是寃家的中華民國則逐漸和台灣結成命運共同體的親家。想說的是，台灣故事哀愁而美麗，若是真愛台灣這個家，就好心別把台灣故事，講得像是個台灣事故！再一天，我即又將遠行

依舊是為了這個『家』。覺得興奮，也有不捨。外面下著雨，打在窗戶上，溼了我的臉。」

