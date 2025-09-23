晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普大幅調漲H-1B簽證費用 最大苦主是他們

2025/09/23 10:46

美國調漲H-1B簽證年費，亞馬遜、微軟、Meta、蘋果等主要科技公司影響恐最大。（路透）美國調漲H-1B簽證年費，亞馬遜、微軟、Meta、蘋果等主要科技公司影響恐最大。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣佈將H-1B簽證的年費大幅調漲至10萬美元（約新台幣302萬元），此舉預計將對亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft ）、Meta、蘋果（Apple）等主要科技公司造成最大影響。

綜合外媒報導，根據皮尤研究中心調查，2024年，共有近40萬份H-1B簽證獲得批准。美國政府近期提交給國會的報告顯示，近3分之2的H-1B簽證發放給從事「電腦相關職業」的人員，例如工程師、分析師或電腦科學家，其他許多人則是研究員。

截至9月30日，2025會計年度獲得最多H-1B簽證的公司為亞馬遜，有多達1萬4667人，其次為印度公司塔塔諮詢服務（Tata Consultancy Services）的5586人，微軟以5189人排名第3，Meta為5123人，蘋果和Google則分別為4202人和4186人。

不過，值得注意的是美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）也是今年取得最多H-1B簽證的公司之一，共2390人拿到H-1B簽證，擠進前10名。

皮尤研究中心分析，過去10年來，來自印度的工人已成為H-1B最主要的申請人。聯邦數據顯示，2024會計年度核准的H-1B簽證申請當中，印度申請人佔71％中國申請人佔近12％。川普調漲簽證費用的消息傳出後，印度外交部週六（20日）回應表示，H-1B限制措施可能會對家庭造成影響，進而產生人道主義後果，希望美政府能夠適當解決這些問題。

美國每年新增H-1B簽證配額上限為8.5萬份，根據移民權益組織fwd.us預估，美國有73萬名H-1B簽證持有者，2024會計年度共發放近40萬份，其中包括大量續簽的人員。這些簽證通常有效期限最長為3年，發放給具有專業技能的人士，申請者至少需要擁有學士學位，其中近一半擁有碩士學位。

新的行政命令公佈後，一些專家紛紛批評這項行動，警告新的費用將使招募變得更加困難，並扼殺創新。智庫加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任比爾（David Bier）表示，這項變革將迫使企業做出調整，簽證費上調將使美企徹底改變政策，並將大量工作轉移到海外，這也將阻止很多創辦人和執行長來美國管理企業，將對美國的創新和競爭力造成毀滅性打擊。

白宮發言人聲明，調整H-1B簽證費是為了保護美國工人，避免企業壓低美國工人薪資。根據統計，2024年，持有H-1B簽證的工人年薪中位數為12萬美元（約新台幣363.1萬元），幾乎是美國全職工人年薪中位數6.2萬美元（約新台幣187.6萬元）的兩倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財