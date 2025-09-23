川普大幅調漲H-1B簽證費用 最大苦主是他們

美國調漲H-1B簽證年費，亞馬遜、微軟、Meta、蘋果等主要科技公司影響恐最大。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣佈將H-1B簽證的年費大幅調漲至10萬美元（約新台幣302萬元），此舉預計將對亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft ）、Meta、蘋果（Apple）等主要科技公司造成最大影響。

綜合外媒報導，根據皮尤研究中心調查，2024年，共有近40萬份H-1B簽證獲得批准。美國政府近期提交給國會的報告顯示，近3分之2的H-1B簽證發放給從事「電腦相關職業」的人員，例如工程師、分析師或電腦科學家，其他許多人則是研究員。

截至9月30日，2025會計年度獲得最多H-1B簽證的公司為亞馬遜，有多達1萬4667人，其次為印度公司塔塔諮詢服務（Tata Consultancy Services）的5586人，微軟以5189人排名第3，Meta為5123人，蘋果和Google則分別為4202人和4186人。

不過，值得注意的是美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）也是今年取得最多H-1B簽證的公司之一，共2390人拿到H-1B簽證，擠進前10名。

皮尤研究中心分析，過去10年來，來自印度的工人已成為H-1B最主要的申請人。聯邦數據顯示，2024會計年度核准的H-1B簽證申請當中，印度申請人佔71％中國申請人佔近12％。川普調漲簽證費用的消息傳出後，印度外交部週六（20日）回應表示，H-1B限制措施可能會對家庭造成影響，進而產生人道主義後果，希望美政府能夠適當解決這些問題。

美國每年新增H-1B簽證配額上限為8.5萬份，根據移民權益組織fwd.us預估，美國有73萬名H-1B簽證持有者，2024會計年度共發放近40萬份，其中包括大量續簽的人員。這些簽證通常有效期限最長為3年，發放給具有專業技能的人士，申請者至少需要擁有學士學位，其中近一半擁有碩士學位。

新的行政命令公佈後，一些專家紛紛批評這項行動，警告新的費用將使招募變得更加困難，並扼殺創新。智庫加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任比爾（David Bier）表示，這項變革將迫使企業做出調整，簽證費上調將使美企徹底改變政策，並將大量工作轉移到海外，這也將阻止很多創辦人和執行長來美國管理企業，將對美國的創新和競爭力造成毀滅性打擊。

白宮發言人聲明，調整H-1B簽證費是為了保護美國工人，避免企業壓低美國工人薪資。根據統計，2024年，持有H-1B簽證的工人年薪中位數為12萬美元（約新台幣363.1萬元），幾乎是美國全職工人年薪中位數6.2萬美元（約新台幣187.6萬元）的兩倍。

