焦點股》明泰：開發1.6T水冷式交換器 跳空漲停

明泰1.6T水冷式交換器採用博通最新TH6晶片。（明泰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠明泰科技（3380）受惠推出開發的1.6T水冷式交換器，搭載博通（Broadcom）Tomahawk 6晶片，提供高達102.4Tbps的交換容量激勵，今日股價以跳空漲停30.2元開出，創近半年來新高價，並站上所有均線以上，截至9:15分，明泰股價緊鎖漲停，成交量3031張、漲停委買張數逾6800張。

明泰指出，生成式AI與雲端應用的快速成長，推動資料中心對高頻寬、低延遲與高能源效率的迫切需求，1.6T水冷式交換器針對AI/雲端資料中心與高效能運算（HPC）應用而設計，不僅滿足生成式AI、大規模影音串流，與物聯網的高速連接需求，更透過高效能散熱的水冷系統設計，同時兼顧能源效率與環境永續。

明泰指出，高階晶片邁入千瓦級世代，傳統氣冷散熱面臨瓶頸，需要更大體積與重量的散熱鰭片，推升成本與機櫃空間需求，同時增加風扇能耗與噪音，不利於高瓦數產品與資料中心的規劃。因此，明泰科技1.6T交換機採用水冷散熱方案，單顆水冷板解熱超過1.8KW，相較傳統氣冷，空間更小，效率更高，在數據中心的空間規劃及能耗都獲得紓解。全水冷設計及電源模組彈性設計可以符合次世代ORv3 800V的規劃；整體水路規劃偵測洩漏機制，第一時間安全關閉水冷系統，並提供維修人員寶貴維護時間。

明泰表示，搭載Broadcom Tomahawk 6晶片，以單晶元102.4 Tbps的交換容量創下業界紀錄，是現有乙太網交換器頻寬的兩倍，吞吐量較前一代提升6倍，支援多達10萬顆GPU協同運算，約等同每秒可處理2.5萬部4K畫質電影內容。而單顆水冷板可解熱超過1.8KW，相較傳統氣冷方案，體積更小、效率更高，並有效降低噪音，打造綠色運算環境。

