歐美稀土追趕得等3年 ! 中國仍遙遙領先 美媒「1句話」點關鍵

歐美稀土磁鐵新廠即使試產，得需3年才能完全爬坡，這讓西方國家在於追趕中國，更具難度。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國對關鍵稀土掌控，凸顯了開發替代品的迫切性，但儘管包括美國在內的其他國家想積極追趕，卻有著幾大困難點，包括中國除手握境內稀土的資源，在境外稀土領域也具有掌控性，中國國企盛和資源已在多個新稀土礦與煉廠投資或簽約，同時禁止多數煉廠技術人員出國。

業內人士指出，歐美稀土磁鐵新廠即使試產，但工廠往往需要3年才能完全爬坡，這讓西方國家在追趕上更具難度。

《華爾街日報》指出，中國幾乎完全掌控了稀土礦石的精煉環節，超過全球99%的3類耐高溫稀土，是製造高性能磁鐵的關鍵，現今全球大部分稀土加工也由中國製造，連美國的礦石也都必須運回中國加工。

根據多倫多顧問公司Adamas Intelligence統計，北美與歐洲每年需要近4萬噸稀土磁鐵，用於汽車、機器人、無人機等產品，其中幾乎全數仰賴自中國進口。

數據顯示，歐美每年合計自產稀土量不到2千噸，主要來自德國與芬蘭。至於日本與越南則由日本企業額外供應約2.5萬噸，主要銷售給日韓汽車廠與製造商。相比之下，中國每年生產超過20萬噸稀土磁鐵，並大量應用於中國製造的馬達與設備，再出口至全球市場。

對中國稀土主導地位的擔憂，其實早在數年前就開始在美國政府與歐盟機構內部醞釀。如今即將投產的幾個項目，多半都得益於政府的財務補助。

加拿大的Neo Performance Materials上週在愛沙尼亞納爾瓦（Narva）開設新廠，讓歐美稀土磁鐵產能幾乎一口氣翻倍。在安裝新設備後，預計未來幾年內可再度倍增產能，但與中國的差距依舊龐大。

目前美國已有4座稀土磁鐵工廠接近完工或開始試產，東歐也新落成了一座規模龐大的工廠。而五角大廈緊急注資美唯一稀土商 MP Materials，其擁有美國唯一一座正在營運的稀土礦，今年第二季镨铷氧化物產量激增近120% 至創紀錄的597噸，第三季產量料將季增10%至20%。

另一家公司USA Rare Earth在奧克拉荷馬州的工廠，預計明年底達到年產600噸，並在2027年翻倍至1200噸。Noveon Magnetics則已在德州奧斯汀附近設廠。德國的VAC集團計劃下月在美國南卡州蘇姆特啟用新廠，年產能近2千噸，並可能在一年半內倍增。

這場西方國家的「追趕賽」，反而凸顯了中國在30多年來，以巨額投資所建立的巨大領先優勢，其他國家想要快速追趕並非易事。業界人士坦言，稀土工廠建廠容易，但運轉十分困難，主要是稀土磁鐵工廠往往需要3年才能完全爬坡，其關鍵在於品質標準嚴苛，必須仰賴熟練技術人員。

但隨著中國開始限制設備出口，同時禁止多數煉廠技術人員出國。目前正在巴西建造稀土礦的阿克拉拉資源公司執行長科斯塔（Ramón Barúa Costa）表示，「在中國以外尋找技術人員並不容易」。

對此，Neo執行長蘇利曼（Rahim Suleman）提醒，單單達到2千噸產能就可能需要3年，質疑其他新廠能否更快上線。他直言，「如果你沒有做過，你根本不會知道其中的困難」。

