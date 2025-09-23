川普加徵關稅攔阻 中國廉價出口湧向世界

美國高額關稅下，中國對多個地區的出口都創下新高。（法新社資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年4月宣佈徵收高額對等關稅，在美國關稅居高不下的這5個月期間，中國將大量商品轉而出口到其他國家，對多個地區的出口都創下新高，貿易順差飆升至創紀錄的1.2兆美元（約新台幣36.33兆元）。

《彭博》報導，隨著進入美國的管道受到限制，中國出口轉往其他地區，8月印度採購量創下歷史新高，對非洲出口有望改寫年度紀錄，對東南亞的銷售額也超過了疫情時期的高峰。不過這種全面的激增也正引起外國的恐慌，由於中國是全球一半以上國家的最大貿易夥伴，各國政府正在權衡中國低價商品對本土產業的潛在損害，以及可能激怒北京的風險。

以各地案例來看，中國對越南的出口增加，一部份反映出一些原本運往美國和其他地區的商品正在改道，藉此繞過美國關稅壁壘。除此之外，對高科技創新的需求，也推動了中國對越南的出口；對歐洲和澳洲等相對富裕的市場出口同樣出現成長，表明北京成功為許多產品找到新買家。

印度的案例表明，川普重塑全球貿易版圖的措施，正以新的方式使北京受益。中國上（8）月對印度出口額達到創紀錄的125億美元（約新台幣3785億元），這主要受惠於蘋果公司的供應商迅速將iPhone生產轉移到印度，而這些公司仍依賴主要在中國生產的零件和工具。

根據北京公佈的數據，今年7月中企向印度出口價值10億美元（約新台幣302.8億元）的電腦晶片，以及價值數十億美元的手機及零件。這使得出口總額可能超過去年的紀錄，今年至今的出口幾乎已相當於2021全年的出口額。

在川普4月宣佈二戰以來最高的關稅震撼全球之前，新興市場就已經對中國商品過剩感到擔憂，印尼前總統威脅要徵收200％關稅，以保護本土產業；巴西上調對中國鋼鐵的關稅；越南也對那些以低價打壓本土賣家的中國網路零售巨頭採取了臨時措施。

但今年至今只有墨西哥公開反擊北京，對包括汽車、汽車零件、鋼鐵在內的中國商品徵收高達50％的關稅，不過，其他國家也正面臨是否該採取行動愈來愈大的壓力。

知情人士透露，印度當局近幾週收到50份希望針對中國、越南等國傾銷進行調查的申請。在此之前，一段中國賣家宣傳計劃以低於80美分價格向主要城市出口牛仔褲和襯衫的影片在網路上瘋傳，引起強烈反彈，也推動印尼貿易部長承諾對大量傾銷的產品進行監控。

全球逐漸陷入恐慌，但中國產品過剩的局面並不容易遏制，美國和加拿大以採取懲罰性關稅和禁令等措施組織中國電動車出口，但中國電動車出口仍持續強勁成長。今年前7個月，蔚來（Nio）、比亞迪（BYD）和小鵬汽車（Xpeng）等製造商出口了價值超過190億美元（約新台幣5753.2億元）的電動車。

儘管中國出口逆勢而上，但貿易激增並未讓他們變得更加富有，也無助於解決該國問題。今年前7個月，中國工業企業利潤下滑了1.7％，隨著國家主席習近平打擊「內捲」的行動，製造商試圖消減國內過剩產能，紛紛降價以增加海外銷量，然而這只會加劇中國持續存在的通貨緊縮問題，出口激增也可能損害北京為刺激消費、平衡經濟所做出的努力。

