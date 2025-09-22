對等關稅影響漸浮現！8月失業率升至3.45％ 近1年新高

主計總處公布8月失業率3.45%，較7月上升0.05個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布8月失業率3.45％、為近1年新高，但續創25年同月最低，較7月上升0.05個百分點；經季節調整後，8月失業率為3.35％、較7月上升0.02個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失業率續呈上升，除畢業生投入尋職外，對等關稅影響也慢慢浮現，減班休息人數增加，且因工作場所業務緊縮或歇業而失業者也增加。

譚文玲說明，由於畢業季結束，往年9月失業率都會下降，但目前情況較為複雜，若9月失業率仍上升，顯示美國關稅影響可能大於季節性因素，希望關稅影響不會擴大，目前勞動市場仍屬穩定。

請繼續往下閱讀...

根據調查，8月就業人數1164.1萬人，月增3千人、年增2.8萬人；1至8月就業人數平均1162萬人、年增3.1萬人。8月失業人數則為41.5萬人、月增6千人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業增加3千人，初次尋職及對原有工作不滿而失業者各增2千人。

按年齡層觀察，8月15至19歲失業率8.71％、20至24歲12.08％，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.92％，30至34歲為3.26％。

至於勞動力低度運用指標，8月4週失業人數為41.8萬人，月增4千人、年減2千人；工時不足就業人數為12.1萬人，月增4千人、年減1.6萬人；潛在勞動力人數為13.8萬人，月增2千人、年減8千人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法