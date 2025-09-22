集邦：面板廠擬定10月減產計劃 穩固9月報價持平

集邦指出，面板廠擬定10月減產計劃，穩固9月報價持平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電視面板報價自8月下旬止跌回穩後，市調機構TrendForce最新調查指出，因應年底需求動能可能減緩，面板廠已開始規劃10月減產，以控產措施穩定市場，也使得9月電視面板報價得以維持平盤。

TrendForce研究副總范博毓分析，進入第三季後，品牌廠商著手準備年底促銷，部分代理商亦加強備貨，使整體電視面板需求回升，至9月仍維持穩定。雖然近月面板廠因需求改善而積極生產，但為避免未來需求放緩風險，已同步啟動減產規劃，進一步鞏固9月面板需求與價格。

至於顯示器面板，第三季需求動能略顯疲弱，主因在於部分面板廠不願擴大生產處於虧損狀態的主流尺寸，導致FHD等規格出現供應偏緊。不過，品牌客戶仍堅持價格不動，買賣雙方共識集中於維持平盤，9月顯示器面板價格預估持續持平。

筆電面板方面，需求在第三季依舊強勁，預估季增達5.1%。品牌客戶雖暫時淡化關稅議題影響，但仍以確保供貨數量、爭取年底需求為主要目標。在需求高檔之際，面板廠不敢貿然喊漲，仍以維護客戶關係為首要考量。TrendForce預估，9月NB面板價格將維持平穩，但第四季隨著需求下滑，面板恐再面臨跌價壓力。

