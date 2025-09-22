金色三麥拚年年賺1個股本 預計10月下旬掛牌上櫃

金色三麥（7757）預計10月下旬掛牌上櫃，金色三麥董事長葉冠廷表示，金色三麥將啟動「餐＋酒」雙引擎模式創造營運成長動能，目標希望每年都能賺到一個股本。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕金色三麥（7757）預計10月下旬掛牌上櫃，金色三麥董事長葉冠廷表示，金色三麥將啟動「餐＋酒」雙引擎創造營運成長動能，目標希望每年都能賺到一個股本。

金色三麥旗下8個品牌目前已開出40家分店，包括主力的金色三麥精釀啤酒餐廳有20間、微兜地中海料理5家、BAC巧克力甜點4間、咖哩樹4間、SUNMAI4間，以及SUNMAI BURGER、BLAH BLAH Bar、SPORTS NATION各1間。

金色三麥2023年、2024年營收分別為19.47億元、22.04億元，每股盈餘分別為10.56元、10.01元；今年上半年營收為10.92億元，每股盈餘為3.8元，獲利下降主要是認列IPO相關費用所致。

葉冠廷說，金色三麥「不追求展店的速度，追求品質的高度」，過去每年皆穩定展店2~3間，明年將在台北大巨蛋推出新品牌三麥茶樓，以茶酒文化結合餐飲模式，與金色三麥、SPORTS NATION形成3大成長引擎，也計劃開設火鍋品牌。

葉冠廷表示，「21年前父親和我一起創業時跟我說，今天我種下這顆種子，未來將會是阿里山神木」，當時聽不太懂，但在這創業的過程裡發現，不管是做吃的，還是喝的，它是一份良心事業，絕不是靠嘴巴說，必須用制度與規範去證明。

他指出，金色三麥將以4個核心元素來差異化，1.打造世界級的釀造品，以世界冠軍等級的自釀啤酒為基礎，結合臺灣在地的食材。

2. 打造複合式的體驗場景，整合中西融合料理、音樂駐唱、歐洲當代與復古元素結合的空間設計，營造出適合約會、聚餐、慶生及商務等多元情境。

3.服務暨體驗的延伸：將餐飲服務員視為價值鏈中關鍵的角色，薪資比市場高出20%，並投入培訓，包括釀酒的解說、酒品說明、餐點的配對、客戶互動技巧與品牌文化的溝通，「這些不只是成本，更是人才的投資」。

4.場域經營的策略以節慶調整店內的品牌，也定期更新菜單與音樂編排，讓回訪的客戶不僅是為了產品，也為了變化與新鮮感。「白天，星巴克定義生活的第3空間。夜晚，金色三麥定義城市的微醺夜生活」。

