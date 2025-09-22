晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

研調：推論AI催化大容量資料儲存SSD需求急升

2025/09/22 15:21

各大NAND Flash供應商正加速Nearline QLC NAND Flash產品的驗證與導入。圖為威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）各大NAND Flash供應商正加速Nearline QLC NAND Flash產品的驗證與導入。圖為威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究報告指出，未來2年AI基礎設施的建置重心將更偏向支援高效能的推論（inference）服務，在傳統大容量HDD嚴重供不應求的情況下，雲端服務供應商（CSP）業者紛紛轉向NAND Flash供應商尋求解方，催生專為inference AI設計的Nearline SSD（近線固態硬碟），以滿足市場的迫切需求。市場預期台灣記憶體相關廠商可望受惠。

為填補這個供給缺口，各大NAND Flash供應商正加速Nearline QLC NAND Flash產品的驗證與導入。TrendForce表示，QLC技術能以更低的成本儲存更多資料，成為滿足大容量需求的關鍵。此外，供應商也正擴大QLC SSD的產出，預計2026年將逐步提高產能利用率。隨著inference AI應用擴張，預料這股需求熱潮將延續到2027年，因此2026年enterprise SSD的供應將呈吃緊狀態。

TrendForce表示，為了進一步擴大Nearline SSD在AI儲存應用中的優勢，並更有效地取代HDD，未來的產品將朝向更大容量、更低成本的方向發展，目前廠商正積極研發與發表Nearline SSD新品，不僅容量超越主流HDD，更在成本上進一步優化，同時顯著降低電力消耗。這場技術路線的競爭，預期將推動NAND Flash應用從單純的儲存走向更深層的AI運算整合，這代表著未來NAND Flash的應用將更加多元。

除了在inference AI的應用，TrendForce認為，NAND Flash供應商為擴大在AI training應用的市占率，也同步發表HBF（High Bandwidth Flash）產品，已形成兩種不同的技術路線。由SanDisk主導的陣營，採用HBM與HBF結合的混合式設計，旨在兼顧龐大容量與極致效能，滿足AI模型訓練中對資料吞吐量和容量的雙重需求。另一方面，以三星（Samsung）和鎧俠（Kioxia）為代表的陣營，則採用SCM（儲存級記憶體）XL-Flash和Z-NAND等技術，試圖提供比HBM更具成本效益的解決方案，以吸引更廣泛的客戶群。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財