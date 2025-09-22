8月新青安撥貸金額跌破300億 上路以來第3低

財政部公布8月新青安貸款受理3667件，改寫上路以來第3低紀錄。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕受房市買氣降溫及房貸排撥影響，財政部公布8月新青安貸款受理3667件、月減5.12%，連續5個月下滑，且改寫上路以來第3低紀錄；8月撥貸件數3587件、為新青安上路以來次低，撥貸金額293億元、創上路以來第3低。8大公股銀行中，兆豐銀行受理件數僅90件最低，為新青安上路以來首度跌破100件。

根據財政部資料，8月新青安受理件數3667件、金額302億元，撥貸件數3587件、金額293億元。8大行庫中，以土地銀行受理1409件、金額118億元最多，台灣銀行受理1051件、金額83億元次之；兆豐銀受理90件、金額僅8億元最低，均較7月衰退近5成。

兆豐銀說明，今年1-8月新青安累積撥款1614件、金額140億元，全年度僅8月較低，9月截至19日止，新青安申貸件數166件、申貸金額14.43億元，撥款101件、撥款金額約8.82億元，單月辦理情形較8月大幅成長。

財政部表示，為紓解銀行房貸量能緊俏，民眾須等候申貸排撥情形，金管會宣布自9月起新青安貸款撥款案件不計入「銀行法」第72條之2限額，新青安原預估撥貸時間約0.5個月至4個月，後續撥貸速度可望加快。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底

