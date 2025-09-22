美元續彈！新台幣一度貶破30.3元關卡 暫收30.264元

新台幣週一一度貶破30.3元關卡，暫收30.264元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕國際美元延續上週反彈走勢，使新台幣兌美元匯率週一早盤一度貶破30.3元關卡，最低觸及30.313元，創近一週新低。不過，台股持續刷新高點，對匯市形成支撐，中午暫收30.264元、貶值4.4分，台北外匯經紀公司成交量約5.43億美元。

聯準會上週如市場預期宣布降息1碼，利率點陣圖顯示年底前仍將降息2碼，激勵資金行情延續，美股再度攀高，並連動台股週一開高走高，大漲近300點至25873點，改寫歷史新高。

請繼續往下閱讀...

不過，匯市表現相對承壓。新台幣在美元走強下震盪偏弱，早盤一度貶至30.313元；觀察主要亞幣走勢，日圓最為疲軟，盤中貶破148兌1美元，創近兩週新低；韓元則在急挫後出現反彈。

匯銀人士指出，Fed降息1碼已在入市場預期中，主席鮑爾並強調，此次屬於因應勞動市場下跌風險的「風險管理」操作，並不意味進入大幅寬鬆循環，美元因此獲得支撐。特別是美債殖利率在降息後並未顯著下滑，部分期限甚至反彈，吸引資金回流美元，進一步壓抑亞幣。

不過，台股持續創高，加上月底、季底出口商拋匯需求，將有助於新台幣守穩，預期短期匯價仍將在30.3元附近震盪整理。本週將關注Fed主席鮑爾及多位理事談話，以及美國房市數據、GDP與PCE物價指數等數據對市場情緒的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法