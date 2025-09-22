焦點股》佳能：Agility Robotics將訪佳能 股價轉紅

Agility Robotics將訪佳能，股價轉紅。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本週美國機器人公司Agility Robotics將參訪能率集團，帶動旗下光學廠佳能（2374）今日股價小漲，儘管早盤一度震盪翻黑，不過隨即反攻，近11時20分，佳能股價小漲0.5元或0.59%，暫報85元，成交量近1.2萬張。

佳能的轉型近期開始開花結果，第4季將出貨美商Mantis Robotics的機器手臂感測產品，加上集團投資的Agility Robotics也持續拓展人形機器人商機，佳能、能率集團未來都有望受惠，預期機器人視覺等新領域與現有的環景相機、數位相機營收將堆疊，推升未來3年營收。

請繼續往下閱讀...

不過，上週五（19日）外資賣超佳能2069張、已連3賣，上週五個營業日外資合計賣超3907張、自營商合計賣超1088張，三大法人合計賣超4995張；19日當沖成交量為1.1萬張、佔比52%，宜留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法