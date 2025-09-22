晴時多雲

財經 > 房產資訊

過去3年多 房市短期交易獲利出場累積9.4萬件

2025/09/22 12:19

房地合一稅2.0將短期交易的高額稅率閉鎖期從1年延長至2年，對短線投機買盤形成嚇阻。（永慶房產集團提供）房地合一稅2.0將短期交易的高額稅率閉鎖期從1年延長至2年，對短線投機買盤形成嚇阻。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕2021年7月至2025年第1季、過去3年多來，全國房市短期買賣獲利出場件數累積有9.4萬件，不過，近年短期獲利件數占整體交易比重則有趨緩現象。

永慶房產集團彙整2021年7月、房地合一稅2.0上路後，截至今年第1季各稅率交易占比，其中2年內買賣課徵稅率45%，從2022年占比約25.5%、2023年下降至19.8%，2024年持續下滑至18.2%，今年第1季則約13.8%，反觀持有滿5年出售獲利、適用稅率20%的占比則持續攀高，其中2022年占比約29.5%、2023年約33.1%、2024年約36.1%，今年第1季則達42.3%。

適用稅率20%占比年年攀高

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房地合一稅2.0是2021年7月上路，上路前期，持有2年內短期交易獲利遭課徵稅率45%的件數依舊持續增長，不過，2022年年初，內政部拋出「平均地權條例」修正草案，對投機客產生嚇阻作用，以及2023年7月該修正案正式上路，短期交易占比出現減少，相形之下，持有滿5年適用稅率20%的件數則呈現明顯攀升。

陳金萍表示，房地合一稅2.0將短期交易的高額稅率閉鎖期從1年延長至2年，對短線投機買盤形成嚇阻，且從數據來看，短期交易45%的占比的確有減少，而5至10年的交易占比則是有明顯增加，因此整體房市將更加走向「長期持有為主」。

