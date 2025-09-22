晴時多雲

和碩董座童子賢豪宅「天母富邦」 3樓出現法拍屋

2025/09/22 11:15

「天母富邦」屋齡已達17年，僅規劃27戶。（翻攝自Google Map）「天母富邦」屋齡已達17年，僅規劃27戶。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕鍾愛天母生活圈的和碩董事長童子賢，家族持有億元豪宅「天母富邦」戶數高達6戶，而近期該豪宅社區3樓出現一戶法拍，一拍底價1億1618萬元。

根據寬頻房訊整理，該豪宅社區屋齡已達17年，僅規劃27戶，近期遭到法拍的戶別是3樓，坪數約118.24坪，拆算一拍底價不到100萬元、約98.26萬元，債務人則是邱姓自然人，預計11月6日執行法拍。

而該豪宅社區最大咖住戶就是和碩董事長童子賢，家族至少持有6戶、占整個社區比重達22%，進一步觀察內政部實價網揭露資訊，該豪宅僅有6筆紀錄，最近一筆則是2023年5月，戶別為4、5樓的頂樓樓中樓、總價逾1.43億元、坪數約172.59坪（包括4個車位、約53.52坪），扣除車位面積與價格1200萬元，拆算每坪單價約110.35萬元。

此外，近期台北市也陸續有單價200萬元的豪宅成交實價，包括大安森林公園第一排的「勤美璞真」3樓，以及大巨蛋附近的豪宅「聯合大於」29樓，前者是相隔7年再度出現交易案，3樓總價1.98億元、坪數約134.68坪（包括3個車位、約41.97坪），扣除車位面積約41.97坪與價格900萬元，拆算每坪單價約203.88萬元。

北市兩筆單價200萬豪宅揭露

後者賣家則是法人同記實業，該法人為霖園集團蔡宏圖的家族投資公司，而蔡則是國泰金控董事長，29樓揭露總價2億5580萬元，坪數約125.14坪（包括2個車位、約22.72坪），扣除車位面積與價格1千萬元，拆算每坪單價約239.99萬元，對照7年前買進總價2億2932萬元，7年帳面增值2648萬元、帳面房價漲幅約11.54%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從豪宅持有稅，以及貸款成數節節下壓，再加上限制私法人取得住宅，確實讓豪宅成為各類產品發展的最弱勢，如果還加上自用裝修的沉默成本，豪宅幾乎已經自用、傳承的功能，所以買方對於建商品牌、產品規劃、管理服務、社區組成也更為重視。

