焦點股》為升︰無人機題材續夯 股價再飆漲停

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車電裝與智慧感測廠為升（2231）跨足無人機反制系統（C-UAS）市場，與國際國防科技公司合作，股價自8月中73元左右起漲，本月一度攻上150.5元，經過盤整，今天開盤股價一度下挫至122.5元，隨即一路走高，股價再度攻上漲停135.5元，截至10:00分，成交量達3234張，漲停委買張數約440張。

為升集團在毫米波雷達、胎壓偵測系統（TPMS）及智能安防等領域深耕多年，具備射頻訊號處理、人工智慧（AI）影像分析與多感測器整合的核心技術，與無人機反制系統的技術需求契合。

為升與國防科技公司合作主要開發模組化無人機反制系統，廣泛應用在軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等關鍵空域保護。雙方合作不但引進國防科技公司模組化C-UAS技術，為升並將負責台灣市場的推廣與在地化整合，及無人機反制系統研發與製造。短期內，為升將以台灣市場為起點，中長期與自家AI監控系統結合，開拓東協與中東市場。

